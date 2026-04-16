El truco viral infalible para eliminar moho y manchas negras de las juntas y azulejos del baño

El baño es, por naturaleza, un espacio ideal para la proliferación de microorganismos. La combinación de humedad persistente, temperaturas cálidas y la falta de ventilación promueve la formación de moho y manchas negras que se acumulan en juntas y azulejos. Por suerte, con un sencillo truco casero, podemos dejar la superficie reluciente.
Cómo quitar el moho del baño sin gastar dinero: truco casero y viral que sí funciona
La importancia de eliminar el moho trasciende lo estético. Estos hongos se reproducen mediante esporas microscópicas que se liberan al aire y pueden ser inhaladas fácilmente. En personas con sensibilidad respiratoria, niños o adultos mayores, la exposición prolongada puede desencadenar asma y rinitis persistente.
Además del impacto en la salud, la presencia de estos hongos representa una amenaza para la integridad estructural del baño. El moho es invasivo: sus raíces, conocidas como hifas, penetran en la silicona, degradando el material desde el interior, por lo que las juntas pueden agrietarse o desprenderse, lo que permite que el agua se filtre detrás de los azulejos.
Así mismo, la eliminación de estas manchas es crucial para preservar la higiene. Un baño con juntas negras genera una sensación de descuido y puede albergar olores desagradables de difícil erradicación.
Por lo tanto, para quitar esta suciedad del baño y evitar problemas de salud, higiene y hasta estructurales, acudiremos al truco viral difundido en TikTok por @casabonitaideas. Se trata de una técnica de fácil preparación que podremos lograr con ingredientes que tenemos en casa.
Ingredientes
- Media taza de agua oxigenada
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de detergente
Procedimiento
- En una botella, añadir primero el agua oxigenada, luego el bicarbonato de sodio y finalmente el detergente.
- Tapar la botella y agitar bien hasta que los ingredientes se integren.
- Luego aplicar en los sectores del baño donde se vea el moho y las manchas negras.
- Dejar actuar durante 5 minutos y después frotar con un cepillo.
Este truco casero que dejará las juntas y azulejos relucientes también se puede aplicar en la grifería, devolviéndole así el brillo perdido.