El truco viral infalible para eliminar moho y manchas negras de las juntas y azulejos del baño

Cómo quitar el moho del baño sin gastar dinero: truco casero y viral que sí funciona

La importancia de eliminar el moho trasciende lo estético. Estos hongos se reproducen mediante esporas microscópicas que se liberan al aire y pueden ser inhaladas fácilmente. En personas con sensibilidad respiratoria, niños o adultos mayores, la exposición prolongada puede desencadenar asma y rinitis persistente.

Además del impacto en la salud, la presencia de estos hongos representa una amenaza para la integridad estructural del baño. El moho es invasivo: sus raíces, conocidas como hifas, penetran en la silicona, degradando el material desde el interior, por lo que las juntas pueden agrietarse o desprenderse, lo que permite que el agua se filtre detrás de los azulejos.