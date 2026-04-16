Tomás Bottari y la clave del plantel de Independiente Rivadavia: "Dejamos la vida en todos los partidos"

Tomás Bottari y el elogio al plantel de Independiente Rivadavia

Un denominador común en las apreciaciones de los futbolistas luego del partido ante Fluminense fue la gran estima por el grupo que se ha formado esta temporada en Independiente Rivadavia. Álex Arce, Sartori y el propio Tomás Bottari fueron algunos de los que destacaron este aspecto del equipo que hoy es ganador en todas las competencias que disputa.

bottari copa Bottari, junto a Florentín y Villa en la previa de la victoria ante Fluminense por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Tenemos un grupo hermoso que desmuestra por qué estamos logrando las cosas que estamos logrando. Tenemos un gran plantel que va a dejar todo para salir adelante", señaló el 5 de la Lepra y agregó: "Tenemos que seguir con la humildad que caracteriza a este grupo, dejando la vida en todos los partidos. Ahora tenemos que pensar en Banfield y seguir defendiendo el torneo en el que estamos punteros".

Independiente Rivadavia se medirá con Banfield el próximo lunes 20 de abril, a las 17.15, por la fecha 15 del Torneo Apertura, certamen en el que ya está clasificado a la instancia de playoffs.