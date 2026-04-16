Tomás Bottari y la clave del plantel de Independiente Rivadavia: "Dejamos la vida en todos los partidos"

En la salida del Maracaná,Tomás Bottari dejó sus sensaciones sobre el gran triunfo del Azul del Parque. "Muy feliz por lo que hemos logrado, era lo que vinimos a buscar y quedó demostrado. Nos llevamos tres puntos importantes para seguir allá arriba y en busca del objetivo que es clasificar".
El mediocampista se asentó en el partido luego del empate de Fabrizio Sartori y mostró solidez defensiva en ese sector del campo de juego cada vez que el equipo lo necesitó. En su análisis, Bottari así lo describió: "Al principio nos costó hacer un poco de pie, pero en el entretiempo corregimos un par de cositas y salió bien. Siempre vamos a buscar los partidos, es algo que tenemos en la cabeza que nos inculcó Alfredo (Berti) y vamos siempre para adelante".
Tomás Bottari y el elogio al plantel de Independiente Rivadavia
Un denominador común en las apreciaciones de los futbolistas luego del partido ante Fluminense fue la gran estima por el grupo que se ha formado esta temporada en Independiente Rivadavia. Álex Arce, Sartori y el propio Tomás Bottari fueron algunos de los que destacaron este aspecto del equipo que hoy es ganador en todas las competencias que disputa.
"Tenemos un grupo hermoso que desmuestra por qué estamos logrando las cosas que estamos logrando. Tenemos un gran plantel que va a dejar todo para salir adelante", señaló el 5 de la Lepra y agregó: "Tenemos que seguir con la humildad que caracteriza a este grupo, dejando la vida en todos los partidos. Ahora tenemos que pensar en Banfield y seguir defendiendo el torneo en el que estamos punteros".
Independiente Rivadavia se medirá con Banfield el próximo lunes 20 de abril, a las 17.15, por la fecha 15 del Torneo Apertura, certamen en el que ya está clasificado a la instancia de playoffs.
Embed - Tomás Bottari destacó al plantel de Independiente Rivadavia tras la victoria en el Maracaná