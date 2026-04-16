Tres errores comunes al momento de montar tu TV a la pared

1 - Soporte inadecuado sobre la superficie de la pared

montake pared La elección de un herraje de metal con brazo extensible facilita el acceso a las conexiones traseras y permite ajustar el ángulo de la pantalla según la necesidad del momento. Es fundamental que este elemento cuente con la certificación de peso adecuada para que el televisor permanezca firme y sin riesgos de caídas accidentales.

La seguridad del aparato depende totalmente de la base elegida y la resistencia del muro. Las paredes de yeso o tabiques ligeros no siempre soportan el peso de los modelos más grandes sin los refuerzos necesarios. Ignorar la estructura interna del material pone en riesgo la integridad de la tecnología. Un soporte mal anclado termina por ceder ante el peso constante del metal. Resulta vital verificar que los tornillos queden firmes en puntos sólidos de la construcción para asegurar el equipo.

2 - Altura excesiva para la vista

La ubicación vertical constituye el punto donde más usuarios fallan. El centro de la pantalla debe quedar al nivel de los ojos cuando las personas permanecen sentadas en el sillón. Situar el equipo demasiado arriba genera una tensión muscular innecesaria y arruina los ángulos de visión del panel. Este fallo figura siempre entre los 3 errores comunes a la hora de montar tu televisor en la pared debido a la falsa creencia de que lo más alto se ve mejor para el espectador.