Cómo ablandar la carne de burro usando un poco de vino tinto: truco casero efectivo

Si la carne de burro logra hacerse un lugar en el mercado legal, el conocimiento de estos trucos caseros con vinos será indispensable para cualquier asador o cocinero.

Antes de marinar, lo que tienes que hacer es cortar la carne en trozos medianos siempre en contra de la fibra. Esto facilita la penetración del líquido.

burro La carne de burro se consume en muchos lugares del mundo.

Luego, coloca los trozos en un recipiente y cúbrelos totalmente con vinos tintos con cuerpo (un Malbec o Cabernet son ideales). La acidez del vino comienza a desnaturalizar las proteínas de la carne de burro, rompiendo con la dureza.

Para que este truco sea realmente efectivo, el reposo debe ser de al menos 12 a 24 horas en frío. Menos tiempo no será suficiente para ablandar las fibras más profundas. Por último, tienes que saber que puedes utilizar el mismo vino para un estofado prolongado. La clave es la paciencia.

Contexto internacional

Aunque en Argentina es una novedad, la carne de burro se consume en otros lugares del mundo. En China, por ejemplo, se utiliza tanto la carne para consumo como la piel para preparados medicinales. En Europa, países como España son grandes exportadores y hay un consumo, aunque marginal, que existe. En Italia, en las regiones de Piamonte y Sicilia también se consume.

Por ahora, el "boom" de la carne de burro en la Patagonia quedó como un experimento aislado y el camino hacia su legalización formal en todo el país dependerá de los resultados de los estudios científicos y del debate profundo que se ha generado.