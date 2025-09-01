"Además de su fortaleza y resistencia física, posee una excelente inteligencia táctica; es astuto y maduro pese a su juventud relativa. Esta combinación especial lo convierte en un jugador muy interesante para nosotros. Ezequiel fomentará la competencia interna y elevará enormemente la calidad de nuestra plantilla", agregó sobre el ex Boca.

Así mismo, Equi Fernández contó que ha hablado con los jugadores argentinos: "Me han hablado de la cultura del club y de la alta exigencia deportiva en Leverkusen. Estoy muy confiado en que juntos lograremos victorias importantes".

El nacido en San Miguel, Buenos Aires, llega con 23 años al fútbol alemán y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030; su anterior club fue el club saudí Al-Qadsiah FC.

Equi Fernández El jugador argentino jugará con la número 6 en su espalda.

Tras firmar su contrato, ¿cuánto recibirá Boca?

Los datos oficiales indican que Ezequiel "Equi" Fernández llegó al Bayer Leverkusen a cambio de 30 millones de euros, el equipo saudí se quedó con el 15% de la próxima venta del mediocampista argentino.

El jugador llegó a Boca con 12 años y fue transferido definitivamente a los 23 años, es por eso que el Xeneize recibirá una cuota por haberlo formado. El mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA expresa que el 5% del pase llegue al conjunto argentino.

Es así que el equipo presidido por Juan Román Riquelme recibirá 1,5 millones de dólares.

Equi Fernández - Bienvenida Al ex Boca le dieron la bienvenida en Alemania.

El Bayer Leverkusen no está pasando su mejor momento

Con tan solo transcurridas tres fechas de la Bundesliga, el quipo alemán se quedó sin técnico ya que Erik Ten Hag fue despedido por la dirigencia porque los resultados no fueron buenos:

Fecha 1 (local): vs. Hoffenheim: 1 - 2.

Fecha 2 (visitante): vs. Werder Bremen: 3 - 3.

El próximo partido será de local contra Eintracht Frankfurt, encuentro donde el próximo técnico ya podrá contar con los servicios de Ezequiel Equi Fernández.