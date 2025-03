"Me quedo contento con el segundo tiempo, cambió la actitud, generamos situaciones de gol para generar el partido, y no tengo dudas que fuimos más que el rival, la solidez defensiva fue muy buena . No tuvimos el juego que queríamos pero sentí que estuvimos muy cerca de hacerle daño a San Lorenzo tuvimos cuatro opciones de gol. Y lo más importante que el rival no llegó a nuestro arco", agregó el DT.

Esteban Solari y la lesión de Leonardo Jara

Con respecto a la lesión de Leonardo Jara que no pudo jugar por una contractura y la posición que Mateo Mendoza, marcando el lateral derecho, una posición que no es habitual afirmó: "Tuvimos un problema a la práctica previa al partido. Jara sufrió una contractura y nos obligó a cambiar. Nos obligó a tomar decisiones, Mateo Mendoza ocupó su lugar. No estuvo cómodo y eso es error mío. Si bien no estuvo mal, nos faltó profundidad. Rossi se adaptó, pero obviamente también sufrió, luego mejoramos con el ingreso de Lucas Arce".

Conferencia de Prensa de Esteban Solari

Tras el encuentro, el entrenador tombino habló en conferencia de prensa del mini encuentro y la esperanza de jugar con Independiente Rivadavia con público.