Estalló el vestuario del Real Madrid: un jugador apuntó contra sus compañeros y otro cargó contra LaLiga

Estalló el vestuario del Real Madrid: un jugador apuntó contra sus compañeros

Éder Militao, defensor brasileño del Real Madrid, quien volvió de una lesión que lo marginó ocho meses fuera de las canchas, apuntó directamente hacia sus compañeros al expresar que "faltó un poco más de ganas" en un partido donde el PSG ya lo ganaba a los 24 minutos por 3 a 0.

Las semifinales del Mundial de Clubes fueron letales para el equipo español que se despidió con una derrota que, quizás, no era impensada pero si lo fue por las formas: "Ha faltado un poco de todo porque si hubiéramos tenido más ganas y fuerza, podríamos haber intentado presionar".

Su autocrítica fue fuerte y continuó: "En el fútbol no todo puede ser perfecto, pero sabíamos cómo iba a jugar el París y que iban a presionarnos arriba. Faltó un poco más de ganas".

Para finalizar, con un discurso más calmado, expresó: "Hemos hecho algunas cosas bien (en el torneo), hay que seguir más allá de la derrota. Creo que hemos demostrado la unión que tenemos y el trabajo que estamos haciendo. No terminó bien, pero estamos en ello".

Thibaut Courtois El arquero tuvo una gran actuación, pero no fue suficiente.

►TE PUEDE INTERESAR: El presidente de La Liga de España en guerra con la FIFA: "Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes"

Thibaut Courtois cargó contra LaLiga

Otro referente del Real Madrid que decidió no quedarse callado y fue tajante con sus declaraciones fue Thibaut Courtois; el arquero no dudó en expresarse contra Javier Tebas, presidente de la Primera División de España: "Lo de LaLiga es siempre igual. Para mí escuchar esos comentarios de un presidente, no he visto a ningún presidente en Inglaterra o Italia hablar así".

El conjunto blanco busca aplazar el partido por la primera fecha de LaLiga que está programado para el 19 de agosto ante Osasuna: "No puedes pretender dejarnos sin vacaciones. Hemos jugado un Mundial que es un torneo bonito, nadie tiene problemas de jugar tantos partidos pero hay que tener descanso".

Para hacer una temporada buena necesitamos descansar. Para hacer una temporada buena necesitamos descansar.

"Somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición. Espero que LaLiga cambie el primer partido y empecemos una semana después porque se debe priorizar la salud del futbolista", continuó el arquero.

Para finalizar, volvió a referirse al presidente de LaLiga: "Puede ser que él no quiera que exista el Mundial de Clubes, pero existe y necesitamos descanso. Este señor quiere protagonismo y no he visto a ningún presidente hablar así".