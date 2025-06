El presidente de La Liga de España en guerra con la FIFA: Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes

El presidente de la Liga de España fue destructivo: "Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al Mundial de Clubes cuando fue consultado sobre cómo la FIFA podría replantearse la organización del torneo de equipos más grande e inclusivo del fútbol mundial, pero el titular español fue tajante: "Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro".

En el marco de un acto organizado por la liga de España donde se conmemoraba el décimo aniversario de la firma del Real Decreto donde se decidieron las pautas del reparto de los derechos audiovisuales del campeonato, el presidente explicó: "No hay fechas. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores y sale de algún lado. Aquí no hay más dinero, hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes. No hay fechas".

No he visto ni un partido. No he visto ni un partido.

Aunque luego se corrigió y aclaró: "Bueno, ayer vi un rato del partido del Chelsea y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad, un correcalles, por lo menos los 25 minutos que vi".

Florentino Pérez.jpg Y de rebote, la ligó el presidente del Real Madrid.

Los dardos contra el Real Madrid y el Almería

Los "enemigos" de Javier Tebas tienen nombre y apellido, si hablamos del Real Madrides Florentino Pérez; si tratamos sobre el Almería, será Rubi, entrenador del equipo que se encuentra en los playoff por ascender a la primera división de la Liga de España.

Con respecto al titular del Real Madrid, expresó: "Yo estaría más cómodo abrazando a Florentino con la invitación que me llega, estaría feliz en mi casa, mis hijos no me mirarían mal. Pero si quieres dirigir, crear riqueza y crear industria tienes que salir de la situación de confort y ser políticamente incorrecto".

"Lo mío con Florentino no es un problema personal, es que es un modelo de industria absolutamente diferente. Él defiende una Superliga que destruiría las ligas nacionales. Ellos han sacado tres formatos diferentes en cuatro años. Eso que lo haga mi hijo o en la barra del bar unos amigos. Demuestra que está poco pensado", explicó el dirigente español.

Luego se refirió a las acusaciones del técnico de Almería quien denunció que la competición estaba adulterada ya que perdió a dos importantes jugadores en los playoff porque fueron llamados por sus respectivas selecciones: "Ya lo saben cuando firman los jugadores. Que se queje a Colombia. Yo tampoco me quejo si en tal partido la cagó cambiando".

"Entiendo que no haya gustado, pero que miren más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe hace años. Menos llorar y más ver tus propios errores", concluyó el presidente de la Liga de España.