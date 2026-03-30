Está identificado con Boca y puede regresar al club donde fue figura: lo contactó Riquelme

Nández tiene una cláusula de salida de 5 millones de euros y un vínculo que vence en junio de 2027, Nández aparece como uno de los objetivos de Boca para el corto plazo. Con comunicación fluida entre ambos, el propio futbolista había reconocido en febrero de este años que Román ya lo había chicaneado para empujarlo a volver.

nandez-perez-concetrados Nández está identificado con Boca.

Hasta ahora no hubo negociaciones formales, pero todo indica que las charlas podrían intensificarse con el correr de los meses, especialmente pensando en un posible regreso en 2027.

Nández jugó la final de la Libertadores de 2018 que Boca perdió ante River

Nández se destacó en Boca entre 2017 y 2019, tras su llegada desde Peñarol. En ese período disputó 67 partidos, convirtió seis goles y conquistó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, recordada por la derrota ante River Plate en Madrid.

Así en Boca Juniors ya empiezan a proyectar un posible regreso que ilusiona a los hinchas y podría concretarse en el corto o mediano plazo.

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