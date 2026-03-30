Está identificado con Boca y puede regresar al club donde fue figura: lo contactó Riquelme

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, contactó a un jugador que fue figura xeneize y está muy identificado con el club. Se trata del uruguayo Nahitan Nández.
Hay un jugador que dejó su sello en Boca y está cerca de volver al club con el que está identificado. El titular boquense, Juan Román Riquelme, ya lo contactó
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, contactó a un jugador que fue figura xeneize y está muy identificado con el club. Se trata del uruguayo Nahitan Nández.
Nahitan Nández dejó su sello en Boca tras permanecer dos años en el club. A siete años de su partida de la entidad xeneize, el uruguayo tiene el deseo de volver a vestir la azul y amarilla y Juan Román Riquelme ya empezó a trabajar para sumarlo al equipo que dirige Claudio Úbeda.
A polifuncional de 30 años le queda un poco más de un año de contrato con el Al-Qadsiah, de Arabia Saudita, y su intención es regresar a Sudamérica. Su idea sería la de volver al Xeneize y luego desembarcar en Peñarol, el club del que es hincha y en el que debutó en Primera División.
Nández tiene una cláusula de salida de 5 millones de euros y un vínculo que vence en junio de 2027, Nández aparece como uno de los objetivos de Boca para el corto plazo. Con comunicación fluida entre ambos, el propio futbolista había reconocido en febrero de este años que Román ya lo había chicaneado para empujarlo a volver.
Hasta ahora no hubo negociaciones formales, pero todo indica que las charlas podrían intensificarse con el correr de los meses, especialmente pensando en un posible regreso en 2027.
Nández se destacó en Boca entre 2017 y 2019, tras su llegada desde Peñarol. En ese período disputó 67 partidos, convirtió seis goles y conquistó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, recordada por la derrota ante River Plate en Madrid.
Así en Boca Juniors ya empiezan a proyectar un posible regreso que ilusiona a los hinchas y podría concretarse en el corto o mediano plazo.
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