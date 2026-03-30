La argentina Delfina Chávez es la gran protagonista de la serie de 6 capítulos que sigue la vida de la reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta, se trata de Máxima y HBO Max la tiene en su catálogo.
Delfina Chávez brilla en la serie holandesa de 6 capítulos sobre la reina Máxima Zorreguieta
La argentina Delfina Chávez es la gran protagonista de la serie de 6 capítulos que sigue la vida de la reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta
La serie narra la vida de Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en la reina de los Países Bajos.
Protagonizada por Delfina Chávez, la serie cuenta en seis episodios la historia de la economista, nacida en 1971 en Buenos Aires, hasta su compromiso con el príncipe heredero Guillermo Alejandro.
Desde el momento en que Máxima Zorreguieta aparece junto al príncipe heredero holandés, se encuentra en el centro de atención. Cuando Guillermo Alejandro le pide matrimonio, el pasado la alcanza.
Se desata una acalorada discusión sobre la carrera política de su padre la sangrienta dictadura militar de Jorge Rafael Videla, un tema que jamás había abordado en su entorno.
¿Qué le permite a esta argentina finalmente triunfar en una antigua corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia? ¿O acaso estas dos cosas son incompatibles?
HBO Max: de qué trata la serie Máxima
La serie Máxima tiene 6 episodios. Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, se conocen en una fiesta durante la Feria de Sevilla.
La chispa salta inmediatamente entre ellos y pasan a ser el centro de atención de toda la prensa internacional. Pero, cuando Guillermo Alejandro le propone matrimonio a Máxima, todo su pasado vuelve.
Las discusiones constantes sobre la carrera política de su padre durante la sangrienta dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en Argentina, harán peligrar esta relación
HBO Max: reparto de la serie Máxima
- Delfina Chávez como Máxima
- Martijn Lakemeier como Guillermo Alejandro
- Sebastian Koch como Nicolás de Amsberg
- Elsie de Brauw como Beatriz de los Países Bajos
- Daniel Freire como Jorge Zorreguieta
- Valeria Alonso como María del Carmen Cerruti