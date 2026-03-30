Delfina Chávez brilla en la serie holandesa de 6 capítulos sobre la reina Máxima Zorreguieta

Desde el momento en que Máxima Zorreguieta aparece junto al príncipe heredero holandés, se encuentra en el centro de atención. Cuando Guillermo Alejandro le pide matrimonio, el pasado la alcanza.

Se desata una acalorada discusión sobre la carrera política de su padre la sangrienta dictadura militar de Jorge Rafael Videla, un tema que jamás había abordado en su entorno.

¿Qué le permite a esta argentina finalmente triunfar en una antigua corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia? ¿O acaso estas dos cosas son incompatibles?

HBO Max: de qué trata la serie Máxima

La serie Máxima tiene 6 episodios. Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, se conocen en una fiesta durante la Feria de Sevilla.

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La chispa salta inmediatamente entre ellos y pasan a ser el centro de atención de toda la prensa internacional. Pero, cuando Guillermo Alejandro le propone matrimonio a Máxima, todo su pasado vuelve.

Las discusiones constantes sobre la carrera política de su padre durante la sangrienta dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en Argentina, harán peligrar esta relación

HBO Max: reparto de la serie Máxima

Delfina Chávez como Máxima

Martijn Lakemeier como Guillermo Alejandro

Sebastian Koch como Nicolás de Amsberg

Elsie de Brauw como Beatriz de los Países Bajos

Daniel Freire como Jorge Zorreguieta

Valeria Alonso como María del Carmen Cerruti

Tráiler de la serie Máxima