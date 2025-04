Escándalo en San Lorenzo por la cámara oculta con el presidente Marcelo Moretti recibiendo coimas

En el video, que fue publicado por Canal 9 de Buenos Aires, se ve cómo Marcelo Moretti habría recibido 25 mil dólares por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

Marcelo Moretti pidió 25 mil dólares para fichar a un menor en San Lorenzo

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero "no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema".