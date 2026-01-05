En Rosario Central asumió Almirón, despidieron a una figura y hay acuerdo con un nuevo refuerzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2008319195298058459&partner=&hide_thread=false “QUIERO SER PARTE DE LA HISTORIA DE ROSARIO CENTRAL”



Tras ser presentado, Almirón dirigió el primer entrenamiento como DT del conjunto Canalla y rápidamente recibió una buena noticia ya que Jeremías Ledesma abandonó la concentración de River y tiene todo acordado para sumarse al equipo.

El arquero de 32 años se inició en el Central y jugó 87 partidos entre su debut en 2017 y el 2020 cuando emigró al Cádiz de España. "Mi paso por River no fue lo que esperaba, me voy triste", dijo Conan antes de sumarse al equipo rosarino que disputará la Copa Libertadores.

Ignacio Malcorra, a un paso de Independiente

Rosario Central despidió en sus redes sociales a Ignacio Malcorra quien tras no renovar su contrato quedó libre y todo indica que será nuevo jugador de Independiente.

La operación se resolvió en los últimos días tras intercambios de ofertas, y contó con el aval del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros, que sorprendió a los hinchas del Rojo al impulsar el arribo del talentoso ex Canalla de 38 años.