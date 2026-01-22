En el debut de Enzo Pérez, Argentinos Juniors fue eliminado por Midland de la Copa Argentina

enzo

El arquero del Funebrero Mauro Leguiza se convirtió en héroe al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar el remate definitorio para sellar el pase a la siguiente instancia del certamen.

En tanto, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda anotaron los restantes para el elenco de Merlo, mientras que Lautaro Díaz envió el suyo afuera y Nicolás Violini se encontró con la resistencia de Brayan Cortés.