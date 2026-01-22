En el debut de Enzo Pérez, Argentinos Juniors fue eliminado por Midland de la Copa Argentina

Por su parte, para los dirigidos por Nicolás Diez, que tuvieron al mendocino Enzo Pérez por primera vez como titular, anotaron Alan Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.
Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería, quienes recientemente lograron el ascenso a la Primera Nacional, dejaron en el camino al Bicho, finalista en este certamen el año pasado, y deberán aguardar por el ganador entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para conocer su rival en la próxima ronda.
Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026
Ya jugaron
- Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
- Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
- Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
- Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
Miércoles 04 de febrero
- Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)
- Talleres (Cba.) - Arg. de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)
Jueves 05 de febrero
- Dep. Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Barracas Ctral. - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 11 de febrero
- Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)
- Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)
Martes 17 de febrero
- Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
- River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)
Martes 24 de febrero
- Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 25 de febrero
- San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 25 de marzo
- Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
- At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)
Viernes 27 de marzo
- Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)
Sábado 28 de marzo
- Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)
Domingo 29 de marzo
- Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)
Martes 31 de marzo
- Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 01 de abril
- Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)
Martes 07 de abril
- Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
- Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
- Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 08 de abril
- Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
- G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)