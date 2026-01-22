Agregarle gelatina sin sabor al mate aporta numerosos beneficios y fortalece los huesos

La gelatina sin sabor es, básicamente, colágeno puro en estado natural. Muchos especialistas recomiendan mezclarla con el mate.

Los beneficios de sumar gelatina sin sabor al mate

La gelatina es rica en aminoácidos como la glicina y la prolina. Estos son fundamentales para la regeneración del cartílago, los tendones y los ligamentos. Consumirla de forma constante ayuda a reducir dolores articulares y prevenir el desgaste.

Al ser colágeno, aporta la estructura necesaria para mantener la elasticidad de la piel (previniendo arrugas) y fortalecer la queratina de las uñas y el cabello, evitando que se quiebren con facilidad.

gelatina

La gelatina ayuda a sellar el revestimiento del tracto digestivo. Es muy recomendada para personas con permeabilidad intestinal o gastritis, ya que facilita la digestión y ayuda a proteger la mucosa del estómago.

La gelatina es una proteína. Al agregarla al mate, que de por sí es un supresor natural del apetito para muchas personas, se potencia la sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar el picoteo entre comidas.

Existen tres razones prácticas que hacen del mate el aliado perfecto para la gelatina sin sabor.

preparar mate

La temperatura ideal. Para que la gelatina sin sabor se disuelva bien y no queden grumos, necesita un líquido caliente (pero no hirviendo). El agua del mate (75-80°C) es perfecta para activarla.

Sabor neutro. La gelatina sin sabor, como su nombre lo indica, no altera el gusto de la yerba.

La constancia del hábito. El mayor desafío de cualquier suplemento es no olvidarse de tomarlo. Como el mate es un ritual diario para el mendocino, es mucho más fácil mantener la continuidad del tratamiento.

