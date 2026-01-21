Los licuados verdes tienen múltiples beneficios y ayudan a evitar el picoteo entre comidas

Además, se le atribuyen propiedades como que ayuda a desintoxicar el cuerpo mediante su consumo de forma regular gracias a su alto contenido en clorofila, presente en todos los ingredientes verdes que lo componen.

Si te cuesta consumir verduras y ciertas frutas, puedes optar por preparar licuados verdes y licuados en general. Estas preparaciones te ayudarán a complementar tu dieta y a irte acostumbrando a los sabores de estos alimentos, poco a poco.

Los licuados verdes son complementos que pueden ayudar a mejorar la dieta. Por ejemplo, pueden aprovecharse para complementar meriendas, y también para evitar el consumo de bebidas industriales (como los refrescos de cola y otros) que no aportan nutrientes, sino cantidades exageradas de sodio y azúcar.

licuados2

Aparte de ser una bebida espesa, cremosa, deliciosa e ideal para el desayuno, tanto para adultos como para niños, los licuados verdes están llenos de fibra, principalmente porque: prolongan la sensación de saciedad y ayudan a evitar el picoteo entre comidas, ayudan a reducir los niveles de colesterol y glucosa y portan cierta cantidad de fibra, que mejora el ánimo y también ayuda a depurar el cuerpo.

El hábito de licuados verdes promueve un equilibrio metabólico esencial, ayudando a que el azúcar en la sangre se mantenga dentro de los rangos normales. Para millones de personas con predisposición a enfermedades metabólicas, estos nutrientes representan una herramienta de prevención fundamental.

Además, son una manera sabrosa de obtener una fuerte dosis de frutas y verduras; aportan nutrientes esenciales como potasio, vitaminas A y C y ácido fólico.

Si eres el tipo de persona que siente hambre en todo momento, incluso media hora después de haber comido, la fibra extra en un licuado verde podría ser la respuesta a tu apetito.

Fuente: mejorconsalud.com