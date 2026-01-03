Emiliano Cuvertino, campeón con Atlético Argentino, jugará en la Primera División de Chile

Emiliano Cuvertino, una de las figuras del Atlético Argentino en su consagración en el Torneo Clausura y en la Final Anual de la Liga Mendocina, fue transferido a un equipo de Primera División de Chile.
Emiliano Cuvertino, una de las figuras del Atlético Argentino en su consagración en el Torneo Clausura y en la Final Anual de la Liga Mendocina, fue transferido a un equipo de Primera División de Chile.
El hijo de Walter Cuvertino ya tuvo su primer entrenamiento como nuevo delantero del Deportes Limache, cerca de Valparaíso, y será una baja clave para el Boli en el Torneo Regional Amateur.
Autor de 25 goles en la última temporada de la Liga Mendocina, Cuvertino tiene una gran chance de dar un salto en su carrera como profesional.
La Topadora, de 21 años, surgió de las inferiores de Godoy Cruz y también pasó por FADEP, se suma a un equipo con solo 13 años de historia en el fútbol chileno, pero que logró subir todas las categorías sin descensos de por medio y fue finalista de la Copa Chile en 2025.
Tras haber ganado dos finales consecutivas ante FADEP en las últimas dos semanas del 2025, Atlético Argentino será local una vez más este domingo frente al conjunto de Russell.
Será por la ida de los playoffs del Torneo Regional Amateur y la serie se completará el domingo 11.