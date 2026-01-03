Emiliano Cuvertino, campeón con Atlético Argentino, jugará en la Primera División de Chile

La Topadora, de 21 años, surgió de las inferiores de Godoy Cruz y también pasó por FADEP, se suma a un equipo con solo 13 años de historia en el fútbol chileno, pero que logró subir todas las categorías sin descensos de por medio y fue finalista de la Copa Chile en 2025.

Una baja para Argentino en el Regional Amateur

Tras haber ganado dos finales consecutivas ante FADEP en las últimas dos semanas del 2025, Atlético Argentino será local una vez más este domingo frente al conjunto de Russell.

Será por la ida de los playoffs del Torneo Regional Amateur y la serie se completará el domingo 11.