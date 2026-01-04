El Barcelona ganó el derbi y le sacó más ventaja al Real Madrid en la cima de la Liga de España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2007570097884287205&partner=&hide_thread=false DANI OLMO GIVES BARCELONA THE LEAD IN THE 86TH MINUTE! WHAT AN ASSIST FROM FERMIN LOPEZ!



Espanyol 0-1 Barcelona.pic.twitter.com/le5xV4sOZl — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 3, 2026

Un triunfo del Barcelona justo pero sufrido en el derbi

En el clásico de la ciudad, jugado en el estadio Cornellá, el líder Barcelona demostró su superioridad al superar al Espanyol, aunque tuvo que esperar al final del encuentro para quebrar la defensa local y el cero en el tanteador. De esta forma, los dirigidos por Hans-Dieter Flick suman su noveno triunfo consecutivo.

El clima previo estuvo enrarecido, ya que al antagonismo natural de los rivales, se sumó la campaña que hicieron los locales llamando "rata" y "traidor" a Joan García, su ex arquero, ahora en el Barça, y que tuvo dos tapadas magistrales.

El equipo culé pudo definir sellar el resultado en los últimos cinco minutos, gracias a los goles de Dani Olmo y del ingresado polaco Robert Lewandowski (gran jugada previa de Fermín López). La derrota no cayó bien el Espanyol, ya que cortó la buena racha de Espanyol, que todavía sigue en zona de clasificación para las copas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2007571034514264459&partner=&hide_thread=false LEWANDOWSKI DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA! FERMIN LOPEZ WITH THE ASSIST AGAIN!



Espanyol 0-2 Barcelona.pic.twitter.com/i89jJt125E — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 3, 2026

Triunfos del Villarreal y Celta de Vigo por la Liga de España

En otros encuentros de la 18ª rueda, el Villarreal se afirmó en el tercer puesto al vencer al Elche como visitante por 3 a 1 con los tantos de Alberto Moleiro, el georgiano Georges Mikautadze y Alfonso Pedraza, mientras que el portugués Neto marcó el descuento.

En Vigo, Celta no tuvo piedad con Valencia y lo goleó 4 a 1 con dos conquistas de Borja Iglesias, otra del portugués Jonás El Abdellaoui, y Hugo Álvarez; en tanto, Pepelu marcó el gol del honor para la visita.

En Pamplona, Osasuna empezó ganando el duelo entre vascos ante Athletic de Bibao con un gol de Raúl García, pero la visita reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad por intermedio de Gorka Guruzeta. De todas formas, los dos siguen en la mitad de la tablas, por ahora lejos de los protagonistas.