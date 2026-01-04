Todo listo para que Enzo Pérez juegue en Argentinos Juniors la Copa Libertadores

Enzo Pérez, a sus 39 años, le dará continuidad a su exitosa carrera deportiva. El mendocino subcampeón mundial en Brasil 2014 y campeón de la Copa Libertadores 2018, entre sus principales logros, se fue libre de River Plate y el Bicho de La Paternal lo quiso para reforzarse de cara a la Copa Libertadores 2026.
Luego de casi un mes de negociaciones, Pérez, formado en el Deportivo Maipú y que debutó en Primera en Godoy Cruz, llegó a un arreglo verbal y se dispone a formalizar esta semana la concreción de su pase a Argentinos Juniors por un año.
Argentinos Juniors mejoró hoy la oferta por Enzo Pérez y hay principio de acuerdo para que se concrete su llegada. *A falta de que se redacten los documentos, todo está dado para que firme por un año. #TratoHechopic.twitter.com/87UleIm479
Enzo Pérez fue uno de los "héroes de Madrid" convocados a River Plate por Marcelo Gallardo en el 2025 para reforzar a un equipo pretencioso y que tenía que jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, al igual que varios que ganaron aquella final de Copa Libertadores frente a Boca en el Bernabeu, se fueron este pasado fin de año sin pena ni gloria del club de Núñez.
La empresa que maneja los destinos del maipucino -B1G Talent- tuvo contactos con clubes extranjeros como Nacional de Montevideo y Atlanta United de la MLS, pero finalmente el acuerdo verbal llegó por un año con el Bicho y se rumoreó que por una cifra que ronda los 150 mil dólares.
Para el entrenador de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, ha sido fundamental la contratación de Enzo Pérez, para reforzar el mediocampo de su equipo, que jugará la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, a partir del 18 de febrero ante el Barcelona de Guayaquil.
Enzo Pérez vistió la camiseta de la Selección argentina y jugó el Mundial 2014 de Brasil -fue subcampeón- y el Mundial 2018 de Rusia.