Inicio Ovación Fútbol Enzo Pérez
MERCADO DE PASES

Todo listo para que Enzo Pérez juegue en Argentinos Juniors la Copa Libertadores

Tras su salida de River Plate, el mendocino Enzo Pérez, ex Maipú y Godoy Cruz, llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia de Argentinos Juniors

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El maipucino Enzo Pérez se fue de River y ahora jugará la Copa Libertadores con la camiseta de Argentinos Juniors.
El maipucino Enzo Pérez se fue de River y ahora jugará la Copa Libertadores con la camiseta de Argentinos Juniors.

Enzo Pérez, a sus 39 años, le dará continuidad a su exitosa carrera deportiva. El mendocino subcampeón mundial en Brasil 2014 y campeón de la Copa Libertadores 2018, entre sus principales logros, se fue libre de River Plate y el Bicho de La Paternal lo quiso para reforzarse de cara a la Copa Libertadores 2026.

Luego de casi un mes de negociaciones, Pérez, formado en el Deportivo Maipú y que debutó en Primera en Godoy Cruz, llegó a un arreglo verbal y se dispone a formalizar esta semana la concreción de su pase a Argentinos Juniors por un año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2007624061099323862&partner=&hide_thread=false

Enzo Pérez fue uno de los "héroes de Madrid" convocados a River Plate por Marcelo Gallardo en el 2025 para reforzar a un equipo pretencioso y que tenía que jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, al igual que varios que ganaron aquella final de Copa Libertadores frente a Boca en el Bernabeu, se fueron este pasado fin de año sin pena ni gloria del club de Núñez.

La empresa que maneja los destinos del maipucino -B1G Talent- tuvo contactos con clubes extranjeros como Nacional de Montevideo y Atlanta United de la MLS, pero finalmente el acuerdo verbal llegó por un año con el Bicho y se rumoreó que por una cifra que ronda los 150 mil dólares.

Enzo Pérez festejaba con Godoy Cruz.
Enzo P&eacute;rez festejando un gol de Godoy Cruz en los inicios de su carrera profesional.

Enzo Pérez festejando un gol de Godoy Cruz en los inicios de su carrera profesional.

Para el entrenador de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, ha sido fundamental la contratación de Enzo Pérez, para reforzar el mediocampo de su equipo, que jugará la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, a partir del 18 de febrero ante el Barcelona de Guayaquil.

Enzo Pérez vistió la camiseta de la Selección argentina y jugó el Mundial 2014 de Brasil -fue subcampeón- y el Mundial 2018 de Rusia.

Los clubes en que jugó Enzo Pérez

  • Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (2003-07)
  • Estudiantes de La Plata (2007-11)
  • S. L. Benfica (2011-14)
  • Estudiantes de La Plata (2012)
  • Valencia C. F. (2015-17)
  • C. A. River Plate (2017-23)
  • Estudiantes de La Plata (2024)
  • C. A. River Plate (2025)
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors (2026-)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas