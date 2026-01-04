Todo listo para que Enzo Pérez juegue en Argentinos Juniors la Copa Libertadores

Luego de casi un mes de negociaciones, Pérez, formado en el Deportivo Maipú y que debutó en Primera en Godoy Cruz, llegó a un arreglo verbal y se dispone a formalizar esta semana la concreción de su pase a Argentinos Juniors por un año.

Argentinos Juniors mejoró hoy la oferta por Enzo Pérez y hay principio de acuerdo para que se concrete su llegada.

*A falta de que se redacten los documentos, todo está dado para que firme por un año. #TratoHecho pic.twitter.com/87UleIm479 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 4, 2026

Enzo Pérez fue uno de los "héroes de Madrid" convocados a River Plate por Marcelo Gallardo en el 2025 para reforzar a un equipo pretencioso y que tenía que jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, al igual que varios que ganaron aquella final de Copa Libertadores frente a Boca en el Bernabeu, se fueron este pasado fin de año sin pena ni gloria del club de Núñez.