Los jugadores que Alfredo Berti tacha del póster de Independiente Rivadavia campeón

Ezequiel Centurión, un lamento de Alfredo Berti

El arquero fue uno de los hombres de confianza del entrenador en el 2025. Por su alto nivel y su rol dentro del grupo, Centurión era número puesto pero las intenciones de contar con él de Marcelo Gallardo pusieron fin al anhelo. Vencido el préstamo, volvió a River Plate, perfilándose como relevo de Franco Armani.

Sebastián Villa, el ídolo del póster

Sin dudas, la baja más sensible de cara a lo que viene será la del colombiano. Si bien tiene contrato vigente, su exorbitante nivel lo pone en el centro de la vidriera. Candidatos le sobran y es el momento para dar el sí a un traspaso.

Maxi Amarfil y Luciano Gómez, otros que se van

Las dos ausencias que completan en listado de bajas son la del defensor y la del volante. Gómez, al igual que Centurión, tuvo un alto nivel y Argentinos Juniors lo recupera potenciado. El caso Amarfil es distinto: Independiente Rivadavia no hizo uso de la opción de compra.

Tres bajas más desde el banco

En la gran final ingresaron Diego Tonetto, Gonzalo Marinelli, Nicolás Retamar e Iván Villalba. De esos cuatro, hay tres que también se fueron: Tonetto se retiró, Marinelli jugará en Quilmes y Retamar volverá a Ferro tras no hacerse uso de la opción de compra.