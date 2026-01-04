Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Sin 2026

Los jugadores que Alfredo Berti tacha del póster de Independiente Rivadavia campeón

En el amanecer de una nueva temporada, Alfredo Berti no podrá repetir el once que ganó la histórica Copa Argentina. Las bajas

Por UNO
Un póster tan histórico como irrepetible para Alfredo Berti.

Un póster tan histórico como irrepetible para Alfredo Berti.

Alfredo Berti sabe que hizo historia pero también es consciente que el fútbol argentino no da respiro. Tras su obtención de la Copa Argentina, el deber ahora será mayor con objetivos importantes. Sabe, también el DT, que ese póster que quedó inmortalizado para siempre no podrá repetirse.

El mercado de pases estival empieza a cobrarse jugadores que no estarán en el 2026 por diferentes motivos. Algunos serán vendidos por su enorme nivel, otros debieron volver a sus clubes tras los préstamos y están los que no forman parte del nuevo proyecto.

villa 9
Sebasti&aacute;n Villa ponder&oacute; la Copa Argentina: "Es uno de los t&iacute;tulos m&aacute;s importantes de mi carrera".

Sebastián Villa ponderó la Copa Argentina: "Es uno de los títulos más importantes de mi carrera".

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández, Alex Arce y Sebastián Villa son los once que tocaron el cielo en Alta Córdoba pero hay cuatro que no estarán en el año entrante.

Ezequiel Centurión, un lamento de Alfredo Berti

El arquero fue uno de los hombres de confianza del entrenador en el 2025. Por su alto nivel y su rol dentro del grupo, Centurión era número puesto pero las intenciones de contar con él de Marcelo Gallardo pusieron fin al anhelo. Vencido el préstamo, volvió a River Plate, perfilándose como relevo de Franco Armani.

Sebastián Villa, el ídolo del póster

Sin dudas, la baja más sensible de cara a lo que viene será la del colombiano. Si bien tiene contrato vigente, su exorbitante nivel lo pone en el centro de la vidriera. Candidatos le sobran y es el momento para dar el sí a un traspaso.

Maxi Amarfil y Luciano Gómez, otros que se van

Las dos ausencias que completan en listado de bajas son la del defensor y la del volante. Gómez, al igual que Centurión, tuvo un alto nivel y Argentinos Juniors lo recupera potenciado. El caso Amarfil es distinto: Independiente Rivadavia no hizo uso de la opción de compra.

Tres bajas más desde el banco

En la gran final ingresaron Diego Tonetto, Gonzalo Marinelli, Nicolás Retamar e Iván Villalba. De esos cuatro, hay tres que también se fueron: Tonetto se retiró, Marinelli jugará en Quilmes y Retamar volverá a Ferro tras no hacerse uso de la opción de compra.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas