El sabor agridulce de Tomás Marchiori tras el triunfo de Vélez por Copa Argentina

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El sabor agridulce de Tomás Marchiori en Vélez

"Fue una situación difícil, más que nada por lo que es el puesto. Cuando a uno le toca jugar, normalmente lo hace de una forma consecutiva, y cuando no... es muy difícil, y más también en el nivel en el que se encuentra en este momento mi compañero. Pero bueno, me toca aportar mi granito de arena de donde me toca, siempre lo hice, siempre la peleé de atrás, a mí nunca nadie me regaló nada. Volveré a luchar para tratar de defender este arco, que es tan importante", expresó Tomás Marchiori en la entrevista post partido de Copa Argentina.

Luego el nacido en Godoy Cruz hace 30 años, analizó: "Ahora, tratando de disfrutar, siendo consciente de que puede pasar cualquier cosa. Trato de disfrutar cada momento acá en Vélez para irme con una etapa feliz y linda, y seguir logrando cosas acá en el club", dijo ex Lobo mendocino y Atlético Tucumán. "Esto es mucho de la cabeza, mucho del día a día, mucha frustración por momentos, mucha bronca, pero es así", reconoció el arquero, que tiene contrato en el Fortín hasta el 31 de diciembre del 2028.