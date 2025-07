Tomás Marchiori, otra vez campeón con Vélez: "Tuvimos una revancha"

Además de algunas atajadas de su sello Marchiori tuvo que lidiar con la intensa neblina que afectó la visibilidad aunque no hizo detener el juego: "No había que parar. Fue importante mantener el enfoque y no darle bola a la niebla".

Marchiori sigue en Vélez

Pese a rumores que indicaban que Guillermo Barros Schelotto quería incorporar un arquero, Tomás Marchiori renovó la semana pasada su contrato con Vélez.

El nuevo vínculo entre el mendocino y el club de Liniers es hasta fines del 2028: "Estoy contento de haber renovado en un lugar en el que siempre me hacen sentir como en mi casa".