Hacer que la batería de tu celular dure más de 24 horas es posible: el truco que pocos ponen en práctica

Pantalla con brillo alto o encendida por mucho tiempo

Aplicaciones funcionando en segundo plano (especialmente redes sociales, GPS y correo electrónico)

Conexiones innecesarias activas (wifi, Bluetooth, NFC, datos móviles)

Notificaciones constantes que encienden la pantalla y activan vibración o sonido

Actualizaciones automáticas y sincronización constante de datos

El truco para que la batería de tu Android dure más de 24 horas

El primer paso es saber cargar correctamente el móvil. Si esto no sucede, sería el primer error que cometemos para que la batería nos dure.

La recomendación principal es evitar que la batería caiga por debajo del 20% y no dejar que llegue indefinidamente al 100%, porque los ciclos de carga completos y las descargas excesivas pueden desgastarla más rápido.

Cargar el celular.jpg

Además, es fundamental utilizar el cargador original del dispositivo y desconectar el teléfono cuando alcance el nivel deseado de carga en lugar de dejarlo enchufado durante la noche o largos periodos. Ni hablar de que se debe evitar usarlo mientras este se carga.

Pero con pequeños cambios es posible optimizar el consumo de energía, mejorar el rendimiento general del equipo y no preocuparse por quedarse sin batería antes de terminar el día.

Primero que nada, activa el modo ahorro de batería: Android incluye un modo de ahorro que limita procesos en segundo plano, reduce la velocidad del procesador y controla el brillo. Se puede activar manualmente.

Baja el brillo de la pantalla y el tiempo de espera: Ajusta el brillo al mínimo necesario, no hace falta que este al máximo para que la pantalla se vea bien. También debes configurar el apagado automático de pantalla tras 15 o 30 segundos de inactividad.

Celular con batería.jpg Estos consejos mejorarán notablemente la batería de tu celular y garantizará el óptimo cuidado

Es necesario cerrar aplicaciones que no estés usando: Muchas apps continúan funcionando aunque no estén abiertas. Desde Ajustes > Batería > Uso de batería, podés ver cuáles consumen más y limitar su actividad en segundo plano.

Desactiva wifi, Bluetooth y GPS cuando no los necesitas: Estas funciones consumen batería incluso sin usarse activamente, apágalas si no estás conectado o si no usas dispositivos vinculados. Además, usar el modo oscuro podría evitarte problemas en el consumo de energía.

Por último, desactiva la sincronización automática de apps: Configura la sincronización manual para cuentas de correo, redes sociales o aplicaciones en la nube que no necesitas que se actualicen todo el tiempo.