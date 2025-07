El jugador ingresó en el lugar de Facundo Lencioni. Su alegría fue doble por su debut y el triunfo por 1 a 0 frente a Estudiantes de Buenos Aires, por la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional.

Julián Moya- Gimnasia y Esgrima. Julián Moya tuvo su debut en Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La emoción de Moya por debutar en la Primera Nacional

El pibe de 22 años mostró su emoción tras el estreno que tuvo en el Lobo, el equipo conducido por Ezequiel Medrán y admitió: "La verdad que me generó mucha felicidad cuando me tocó entrar. Es lo que deseaba desde chico, se me pudo cumplir el sueño de poder debut en el equipo de la Primera Nacional".