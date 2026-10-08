El regreso de un histórico: Matías Reali vuelve a Independiente Rivadavia para reemplazar a Salas

El arribo del atacante a la provincia está previsto para las próximas horas, momento en el cual se sumará de inmediato a los entrenamientos.

Independiente Rivadavia ya encontró reemplazo para Maximiliano Salas. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El paso de Reali por el Ciclón se basó en 72 encuentros oficiales, con el aporte de 7 asistencias y la conversión de dos tantos (frente a Deportivo Riestra y Deportivo Rincón por la Copa Argentina).

MATÍAS REALI VUELVE A #IndependienteRivadaviaSe destrabó la operación. Llega para reemplazar al lesionado Maximiliano Salas y arribaría mañana a Mendoza.Préstamo hasta diciembre de 2027. Opción de compra: USD 1,5 millones.@radionihuil https://t.co/UMO4e3fXqQ — Rodrigo (@Rioschipi) October 9, 2026

Una pieza clave del ascenso a Primera

Para muchos hinchas de la Lepra el regreso de Reali significa el regreso de un futbolista que brilló con luz propia y condujo al equipo hacia el histórico e inolvidable ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en el año 2023 aportando 3 goles y 9 asistencias en 53 encuentros oficiales..

Con este refuerzo de jerarquía, Independiente Rivadavia busca disimular una ausencia compleja y recuperar desequilibrio ofensivo en los metros finales. La expectativa entre los hinchas es total, sabiendo que el regreso de Reali no solo aporta soluciones futbolísticas inmediatas, sino también una cuota gigante de sentido de pertenencia en el tramo final del Torneo Clausura.