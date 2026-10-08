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Refuerzo de lujo

El regreso de un histórico: Matías Reali vuelve a Independiente Rivadavia para reemplazar a Salas

Ante la lesión de Maximiliano Salas, Independiente Rivadavia abrochó el regreso de uno de los héroes del ascenso a Primera en 2023.

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Matías Reali volverá a jugar en Independiente Rivadavia.

Matías Reali volverá a jugar en Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia concretó el retorno de un viejo conocido para reemplazar al lesionado Maximiliano Salas: se trata de Matías Reali, quien dejará San Lorenzo para ponerse nuevamente la camiseta del Azul y encarar este exigente tramo final de la temporada bajo las órdenes de Alfredo Berti.

La dirigencia se vio obligada a moverse con rapidez en el mercado debido a la grave lesión que sufrió Maximiliano Salas. El ex delantero de River padeció la rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda durante el reciente encuentro frente a Gimnasia La Plata.

Matías Reali regresa a Independiente Rivadavia para reemplazar a Maximiliano Salas.

Matías Reali regresa a Independiente Rivadavia para reemplazar a Maximiliano Salas.

Reali vuelve a la Lepra para reemplazar al lesionado Salas

Ante este panorama adverso, desde Independiente Rivadavia activaron las gestiones y abrocharon la vuelta del extremo de 28 años. Reali vuelve a la entidad del parque proveniente de San Lorenzo en condición de préstamo sin cargo hasta fines del 2027 con una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

El arribo del atacante a la provincia está previsto para las próximas horas, momento en el cual se sumará de inmediato a los entrenamientos.

Independiente Rivadavia ya encontró reemplazo para Maximiliano Salas.

Independiente Rivadavia ya encontró reemplazo para Maximiliano Salas.

El paso de Reali por el Ciclón se basó en 72 encuentros oficiales, con el aporte de 7 asistencias y la conversión de dos tantos (frente a Deportivo Riestra y Deportivo Rincón por la Copa Argentina).

Una pieza clave del ascenso a Primera

Para muchos hinchas de la Lepra el regreso de Reali significa el regreso de un futbolista que brilló con luz propia y condujo al equipo hacia el histórico e inolvidable ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en el año 2023 aportando 3 goles y 9 asistencias en 53 encuentros oficiales..

Con este refuerzo de jerarquía, Independiente Rivadavia busca disimular una ausencia compleja y recuperar desequilibrio ofensivo en los metros finales. La expectativa entre los hinchas es total, sabiendo que el regreso de Reali no solo aporta soluciones futbolísticas inmediatas, sino también una cuota gigante de sentido de pertenencia en el tramo final del Torneo Clausura.

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