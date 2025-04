"Muchas veces con un jugador de su experiencia, el semblante te lo dice todo, no hace falta preguntarle demasiado", añadió sobre Messi, quien acumula cinco goles y dos asistencias en los seis partidos que disputó en la competencia.

Con respecto a la importancia del 10 y capitán del Inter Miami, sumó: "Siempre contar con Leo es un plus para cualquier equipo, eso no lo vamos a negar, sabemos que cada vez que Leo está con nosotros somos más fuertes, pero también tengo que decir que cuando no pudimos contar con él, el equipo siempre ha dado un paso al frente".

"La ausencia de Leo puede generar excusas, y nosotros siempre hemos tratado de no excusarnos en nada, de ser un equipo serio. Los jugadores saben que cuando Leo no está todo el mundo tiene que dar un paso al frente", sentenció Javier Mascherano.