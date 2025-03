El Ogro Fabbiani, durísimo con Fernando Gago tras el triunfo de Newell's ante Boca: "No me gusta..."

Para completar, en ESPN F90, el ex panelista volvió a pegarle a Fernando Gago al afirmar: "No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Odio cuando no aceptan que el rival es más que el otro".

El Ogro Fabbiani y un cariño más que especial para el Malevo



"El ida y vuelta que tengo con los jugadores es muy fuerte", admitió quien fue jugador de Newell's en 2008 sumando 5 goles en 15 partidos antes de ser transferido a River.

"Me mandó un mensaje medio llorando porque mi Mamá es hincha de Boca", contó quien fuera un talentoso futbolista y vistiera la camiseta de River en 32 encuentros oficiales con solo 3 goles.

¿El método Fabbiani?



"Miro mucho fútbol alemán, por las formas tácticas que tiene", reveló el ex delantero a la hora de referirse a sus preferencias a la hora de ver fútbol.

Cristian Fabbiani sobre Lionel Messi y Keylor Navas