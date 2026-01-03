El nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima: nació en River Plate, es enganche y ya jugó en Primera

De ahí, su siguiente paso fue en Arsenal de Sarandí, donde tuvo más protagonismo pero ya en Primera Nacional. Fernández cerró la temporada 2025 con mucho rodaje, sumando 29 presencias con el Viaducto y anotando 4 goles.

Ahora, le dará una opción a Ariel Broggi para un lugar donde no termina de haber un dueño. Facundo Lencioni, uno de características similares, jugó mucho más por izquierda que de típico enganche más una apuesta por Bustos que nunca funcionó.

Embed - Esteban Fernández es el nuevo refuerzo de Gimnasia

Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia y Esgrima

El plantel va a entrenar todos los días doble turno en el Club. Por la mañana desde las 9 y por la tarde desde las 18. Sábado, domingo, lunes y martes. Miércoles por la mañana en el club y de ahí a Buenos Aires, donde estará hasta el sábado 17 en el Sheraton de Pilar con el objetivo de jugar al menos 4 partidos amistosos. El único confirmado hasta ahora es vs. Tigre, fecha y horario a definir.

El plantel de Gimnasia y Esgrima