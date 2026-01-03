Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Mercado de pases

El nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima: nació en River Plate, es enganche y ya jugó en Primera

La pretemporada de Gimnasia y Esgrima arrancó con otra cara nueva para Ariel Broggi. De quién se trata

Por UNO
Gimnasia y Esgrima arrancó su pretemporada.

Gimnasia y Esgrima arrancó su pretemporada.

GYE

Pretemporada modo on, ahora sí. Gimnasia y Esgrima comenzó con sus trabajos pensando en el esperado debut en Primera División. Ariel Broggi tuvo su primera práctica luego del breve parate por las fiestas y va moldeando a su plantel para lo que viene.

El día 1 de Gimnasia y Esgrima tuvo una cara nueva y que no pasó desapercibida. Se trata de Esteban Fernández, mediocampista ofensivo de 23 años que nació en River Plate, donde hizo todas las inferiores y hasta fue capitán de la Reserva, aunque no pudo debutar en Primera División.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.06.56 PM
Esteban Fernández llega a Gimnasia y Esgrima tras un buen paso por Arsenal.

Esteban Fernández llega a Gimnasia y Esgrima tras un buen paso por Arsenal.

Tras su formación en el Millonario, el volante pasó por Newell's Old Boys, donde tuvo su bautismo en la elite contra Defensa y Justicia. En la Lepra rosarina jugó 9 encuentros oficiales y marcó 2 goles, ambos contra Midland por Copa Argentina.

De ahí, su siguiente paso fue en Arsenal de Sarandí, donde tuvo más protagonismo pero ya en Primera Nacional. Fernández cerró la temporada 2025 con mucho rodaje, sumando 29 presencias con el Viaducto y anotando 4 goles.

Ahora, le dará una opción a Ariel Broggi para un lugar donde no termina de haber un dueño. Facundo Lencioni, uno de características similares, jugó mucho más por izquierda que de típico enganche más una apuesta por Bustos que nunca funcionó.

Embed - Esteban Fernández es el nuevo refuerzo de Gimnasia

Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia y Esgrima

El plantel va a entrenar todos los días doble turno en el Club. Por la mañana desde las 9 y por la tarde desde las 18. Sábado, domingo, lunes y martes. Miércoles por la mañana en el club y de ahí a Buenos Aires, donde estará hasta el sábado 17 en el Sheraton de Pilar con el objetivo de jugar al menos 4 partidos amistosos. El único confirmado hasta ahora es vs. Tigre, fecha y horario a definir.

El plantel de Gimnasia y Esgrima

  • Arqueros: César Rigamonti y Lautaro Petruchi
  • Defensores: Diego Mondino, Imanol González, Juan Franco, Lautaro Carrera, Matías Recalde, Luciano Paredes, Franco Saavedra.
  • Volantes: Martín Úbeda, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Brian Andrada, Nahuel Barboza, Esteban Fernández.
  • Delanteros: Nicolás Ferreyra, Luciano Cingolani, Julián Moya, Nicolás Romano.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas