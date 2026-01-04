Qué significa que tu perro tenga manchas negras en el paladar y cuándo son un problema

El sarro y la placa acumulada pueden causar una decoloración oscura, inflamación o infecciones en las encías y tejidos bucales. Por eso es importante revisar a tu mascota con frecuencia.

Pero el problema de todo esto se da cuando estas manchas negras aparecen de repente en el paladar de tu perro, y si cambian de forma a menudo.

Sobre todo cuando son elevadas o ulceradas, estas manchas negras en el paladar de tu perro pueden indicar la presencia de un melanoma, definido como un tumor maligno frecuente en perros.

mascota, perro Muchos perros de raza suelen tener pigmentación en exceso.

Si tu perro presenta mal aliento constante y tiene estas manchas irregulares, será mejor que recurras a un veterinario de inmediato. Pasando en limpio, las tres señales negativas son las siguientes:

Las manchas aparecieron repentinamente o cambiaron de forma/tamaño.

Tienen aspecto abultado o sangran.

El perro presenta mal aliento constante (halitosis), salivación excesiva o dificultad para comer.

El mito del paladar negro en perros

Muchas son las personas que creen que los perros de raza tienen el paladar negro, en un mito que ha pasado de generación en generación.

Sin embargo, esto no es más que una creencia, ya que como se dijo, esto tiene que ver exclusivamente con el nivel de pigmentación que tenga una mascota. Cualquier perro, sin importar su origen, puede tener el paladar, la lengua o las encías con manchas negras o totalmente negras.