En su sección deportiva, denominada The Athletic, el diario más importante de Estados Unidos expresó: “Es cierto que el contrato de Messi en Miami expira a finales del 2025 y que aún no ha firmado su renovación, aún así, se espera que extienda su vínculo con la MLS cuanto menos hasta 2026".

"Así lo reportó The Athletic en abril y lo ratificó una fuente anónima, cercana al jugador, en los últimos días", completó en sus líneas el periodista Felipe Cardenas, quien abrochó su firma en el artículo que no tardó en darle la vuelta al mundo.

Con respecto a la táctica que estaría utilizando el 10 de la Selección argentina en su negociación, sumó: “Messi jugando sus cartas para tener aún más ventaja con su actual empleador que estar pensando genuinamente en una salida. Es una táctica básica de negociación“.

Lionel Messi inter (2).jpg Según informó The New York Times, Lionel Messi seguirá su carrera en Estados Unidos.

Para culminar, el New York Times sentenció: “¿Por qué Messi dejaría el confort del que disfruta en la Florida por un club de mitad de tabla que no ha ganado un trofeo desde 2013?”, preguntó retóricamente The Athletic. “Puede que esto le duela a los argentinos, y especialmente a los fanáticos de Newell’s, pero por el momento la lealtad de Messi se mantiene con el club que viste de rosa“, afirmó.