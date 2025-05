El mensaje desgarrador de Nahuel Zárate, el ex Boca y Godoy Cruz condenado a prisión por doble homicidio

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a cinco años de prisión para el futbolista tras haber protagonizado un trágico accidente, el domingo 9 de septiembre de 2018 en la avenida General Paz, que terminó generando dos muertes.

1404.jpg Nahuel Zárate en un Superclásico Boca vs. River, en 2014.

Luego de conocerse la ratificación de la condena, Zárate subió un posteo a su Instagram en el que insinuó que se entregará: “Después de tanto, llegó el momento de enfrentar esto. Lamento profundamente todo el dolor causado, tampoco he podido volver a encontrar la paz ni ser plenamente feliz. Me encuentro en las manos de Dios, como lo he estado toda mi vida. Prometo salir una mejor persona”.