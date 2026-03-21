El Liverpool de Alexis Mac Allister perdió por la Premier League y se aleja de la Champions

El Brighton le ganó al Liverpool con doblete de Welbeck

El Brighton recibió al Liverpool en el Community Stadium, sacó diferencias con los goles del delantero inglés Danny Welbeck, quien se lució con un doblete. Para el Liverpool había igualado momentáneamente el defensor húngaro Milos Kerkez.

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El primer gol del encuentro para el Brighton llegó al cuarto de hora del primer tiempo, cuando Welbeck se impuso en las alturas con un buen cabezazo. El Liverpool llegó a la igualdad 15 minutos después mediante una conquista de Kerkez, que aprovechó una distracción de la defensa local.

El gol del triunfo para el Brighton, el segundo de Welbeck, llegó cumplidos los 10 minutos del complemento, definiendo sólo frente al arco en el área chica , tras recibir una asistencia de mediocampista inglés Jack Hinshelwood.

El Brighton suma ahora 43 puntos, se puso al menos momentáneamente octavo y sueña con clasificar a alguna competición europea para la próxima temporada.