El lamento de Merentiel tras la baja de Paredes en Boca: "Nos queríamos morir"

"Lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea en ese partido, sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo", dijo.

"Perdemos ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho, él nos quita peso de encima a muchos de nosotros", expresó.

Paredes sufrió un desgarro.

Merentiel quiere ganar un título en Boca

Por último, Merentiel expresó el sueño que tiene con el club oriundo del barrio de la Boca y el compromiso con su capitán: "Desde el día uno en el que llegué que quiero levantar algo con esta camiseta; ojalá que le podamos dar esa tranquilidad en este primer partido que no va a poder estar, en el segundo no sabemos, pero tenemos que dejar todo para llegar a una final".