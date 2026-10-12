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Habló el uruguayo

El lamento de Merentiel tras la baja de Paredes en Boca: "Nos queríamos morir"

Miguel Merentiel habló de la sensible baja que sufrirá Boca con la lesión del volante Leandro Paredes ante Vasco Da Gama

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Miguel Merentiel habló de la baja de Leandro Paredes en Boca.

Miguel Merentiel habló de la baja de Leandro Paredes en Boca.

El delantero Miguel Merentiel se lamentó por la baja que sufrirá Boca Juniors con la lesión del volante Leandro Paredes (el jugador sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho) ante Vasco Da Gama. El Xeneize recibirá al equipo brasileño, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Perdemos mucho, pero tenemos que dar la cara", dijo el uruguayo en ESPN sobre Paredes.

Merentiel quiere ganar un t&iacute;tulo en Boca.

Merentiel quiere ganar un título en Boca.

El lamento de Merentiel sobre la baja de Paredes en Boca

También el atacante uruguayo reveló la charla que tuvo con el capitán xeneize: "Le dije que 'nos queríamos morir'. Leandro es un jugador único para nosotros; se sintió en el momento, dolió más la lesión que el partido. Es nuestro líder y capitán. Ahora dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad".

"Lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea en ese partido, sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo", dijo.

"Perdemos ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho, él nos quita peso de encima a muchos de nosotros", expresó.

Paredes sufri&oacute; un desgarro.

Paredes sufrió un desgarro.

Merentiel quiere ganar un título en Boca

Por último, Merentiel expresó el sueño que tiene con el club oriundo del barrio de la Boca y el compromiso con su capitán: "Desde el día uno en el que llegué que quiero levantar algo con esta camiseta; ojalá que le podamos dar esa tranquilidad en este primer partido que no va a poder estar, en el segundo no sabemos, pero tenemos que dejar todo para llegar a una final".

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