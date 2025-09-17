El Kun Agüero opinó de política y le hizo el aguante a Javier Milei: "Tenemos que apoyar"

Las declaraciones del Kun apoyando a Javier Milei se hicieron virales

Las declaraciones del ex delantero de la Selección argentina pronto generaron mucha polémica en las redes sociales. "No tener para comer existe hace años", argumentó ante las cámaras de TV el Kun, excusando las críticas a las medidas económicas del presidente y su gabinete.

”No tener para comer existe hace años. Hay que apoyar al gobierno” pic.twitter.com/qAFTIcHE6B — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 17, 2025

Al ser consultado sobre la difícil situación del país y el hambre, que critica un sector de la sociedad, el ex jugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid y el Manchester City, disparó: "Es como todo... si vamos al caso, yo cuando era chico con mi familia no teníamos para comer con mis compañeros. Así que el no tener para comer existe hace años".

Sobre el gobierno de Javier Milei, el ahora empresario analizó: "Creo que que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que, al final, tenemos que apoyar lo que hoy está. La gente toma una decisión: ¿cambiamos o no cambiamos? Bueno, cambiamos. Entonces hay que apoyar lo que la gente votó. Yo creo que ese es el objetivo", dijo.

Finalmente sumó: “Me da bronca esas peleas que me parece que, en mi opinión, no tienen sentido”, opinó Agüero sobre la grieta política y la división de opiniones consuetudinaria de la ciudadanía argentina