Inicio Ovación Fútbol Kun Agüero
KUN AGÜERO

El Kun Agüero opinó de política y le hizo el aguante a Javier Milei: "Tenemos que apoyar"

El ex futbolista argentino Sergio Kun Agüero sumó su opinión a la campaña política previa a las elecciones legislativas y sus declaraciones se hicieron virales

Por UNO
Un evento benéfico sirvió para que el Kun Agüero diera su opinión y apoyo al gobieno nacional en una entrevista televisiva.

Un evento benéfico sirvió para que el Kun Agüero diera su opinión y apoyo al gobieno nacional en una entrevista televisiva.

En lo que se volvió una campaña caliente, previa a las próximas elecciones legislativas nacionales, un actor inesperado se sumó con su opinión este miércoles por la tarde. Sergio Kun Agüero se mostró partidario de la actual conducción nacional y pidió que la apoyen.

En declaraciones a un móvil de Canal 13 de Buenos Aires, desde la "alfombra roja" de un evento de La Fundación Paolini, el Kun Agüero opinó de la situación del país y bancó al gobierno de Javier Milei al sentenciar: “Tenemos que apoyar”.

Kun-Agüero.jpg
El ex futbolista Sergio Kun Ag&uuml;ero se meti&oacute; en el "barro" pol&iacute;tico y dividi&oacute; aguas en las redes sociales.

El ex futbolista Sergio Kun Agüero se metió en el "barro" político y dividió aguas en las redes sociales.

Las declaraciones del Kun apoyando a Javier Milei se hicieron virales

Las declaraciones del ex delantero de la Selección argentina pronto generaron mucha polémica en las redes sociales. "No tener para comer existe hace años", argumentó ante las cámaras de TV el Kun, excusando las críticas a las medidas económicas del presidente y su gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1968402005270913473&partner=&hide_thread=false

Al ser consultado sobre la difícil situación del país y el hambre, que critica un sector de la sociedad, el ex jugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid y el Manchester City, disparó: "Es como todo... si vamos al caso, yo cuando era chico con mi familia no teníamos para comer con mis compañeros. Así que el no tener para comer existe hace años".

Sobre el gobierno de Javier Milei, el ahora empresario analizó: "Creo que que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que, al final, tenemos que apoyar lo que hoy está. La gente toma una decisión: ¿cambiamos o no cambiamos? Bueno, cambiamos. Entonces hay que apoyar lo que la gente votó. Yo creo que ese es el objetivo", dijo.

Finalmente sumó: “Me da bronca esas peleas que me parece que, en mi opinión, no tienen sentido”, opinó Agüero sobre la grieta política y la división de opiniones consuetudinaria de la ciudadanía argentina

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas