Cómo hacer para que el espejo del baño de la casa no se manche por detrás con la humedad

Sea como sea que esté colocado, todo espejo que este en el baño puede sufrir la humedad que genera el vapor de la ducha, mucho más en invierno, donde el calor húmedo se embolsa y es muy agresivo.

Después de un tiempo, el espejo se empieza a manchar por detrás, ya que la película de pintura qué tiene, se va carcomiendo por la humedad.

Por suerte hay una manera de evitarlo antes de que esto suceda en el baño de la casa.

casa-espejo-pegamento El espejo del baño de la casa sufre más de la cuenta con la humedad.

Casa linda: cómo evitar que se manche el espejo del baño

Toda persona que tenga instalado un espejo en el baño, ya sea grande o chico, puede poner manos a la obra y evitar que se manche por culpa de la humedad.

Para que dure muchos años espléndido y rozagante, esto es lo que hay que hacer para que no se manche de un aspecto feo en el baño de la casa:

Conseguir estos elementos:

Pegamento tipo silastic (pegamento a base de silicona transparente o el color que uno quiera)

Pistola para pegamento

Trapos viejos o servilletas de papel

Agua

casa-espejo-humedad El vapor del baño es muy dañino y suele destruir la pintura de los espejos de la casa.

Paso a paso para evitar que el espejo de la casa se manche

La idea es sellar el espejo contra la pared y que no le entre nada de humedad. Colocar el tubo de pegamento en la pistola selladora. En una línea recta y, utilizando la pared y el espejo como guía, comenzar a colocar pegamento en todos los laterales. Repasar el pegamento con el dedo humedecido, procurando que quede completamente sellado. Limpiar todo excedente de pegamento que haya manchado el espejo y la pared. Ventilar el baño de la casa y dejar secar.