Cómo hacer para que el espejo del baño de la casa no se manche por detrás con la humedad

Es muy común que los espejos del baño de la casa se manchen con el paso del tiempo. Cómo evitarlo y no convivir viendo ese feo aspecto

Miguel Guayama
El espejo de la casa suele quedaron todo manchado en las orillas por culpa de la humedad.

Es más común de lo que uno cree ver que algún espejo del baño de la casa se manche por detrás por culpa de la humedad, arrojando un aspecto muy feo. Si bien es casi imposible arreglarlo, sí se puede evitar y no tener que convivir viendo esa arruinada apariencia todos los días.

Un espejo que está manchado por la humedad por atrás, prácticamente no tiene solución. Sacarlo si está dentro de un marco o pegado en la pared, llevarlo a arreglar, no es recomendable, ya que termina saliendo muchísimo más caro que comprar uno nuevo.

A diferencia de muchos años atrás, donde abundaban los botiquines con un espejo central y dos aletas, hoy en día la mayoría de los espejos van pegados en la pared. Y muchos vidrieros o las mismas personas, no lo colocan como corresponde.

Sea como sea que esté colocado, todo espejo que este en el baño puede sufrir la humedad que genera el vapor de la ducha, mucho más en invierno, donde el calor húmedo se embolsa y es muy agresivo.

Después de un tiempo, el espejo se empieza a manchar por detrás, ya que la película de pintura qué tiene, se va carcomiendo por la humedad.

Por suerte hay una manera de evitarlo antes de que esto suceda en el baño de la casa.

El espejo del ba&ntilde;o de la casa sufre m&aacute;s de la cuenta con la humedad.

Casa linda: cómo evitar que se manche el espejo del baño

Toda persona que tenga instalado un espejo en el baño, ya sea grande o chico, puede poner manos a la obra y evitar que se manche por culpa de la humedad.

Para que dure muchos años espléndido y rozagante, esto es lo que hay que hacer para que no se manche de un aspecto feo en el baño de la casa:

Conseguir estos elementos:

  • Pegamento tipo silastic (pegamento a base de silicona transparente o el color que uno quiera)
  • Pistola para pegamento
  • Trapos viejos o servilletas de papel
  • Agua
El vapor del ba&ntilde;o es muy da&ntilde;ino y suele destruir la pintura de los espejos de la casa.

Paso a paso para evitar que el espejo de la casa se manche

  1. La idea es sellar el espejo contra la pared y que no le entre nada de humedad.
  2. Colocar el tubo de pegamento en la pistola selladora.
  3. En una línea recta y, utilizando la pared y el espejo como guía, comenzar a colocar pegamento en todos los laterales.
  4. Repasar el pegamento con el dedo humedecido, procurando que quede completamente sellado.
  5. Limpiar todo excedente de pegamento que haya manchado el espejo y la pared.
  6. Ventilar el baño de la casa y dejar secar.
El ba&ntilde;o de la casa no luce muy lindo cuando la humedad comienza a carcomer la pintura del espejo.

