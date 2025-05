El duro relato de víctima atropellada junto a 16 personas en España: "Ni somos salvajes ni somos animales"

Duro relato de víctima atropellada junto a 16 personas en España antes de un partido

Han sido días de incertidumbre y dolor para los hinchas del Espanyol ya que cuando se disponían a ingresar a su propio estadio en una zona donde hace años que piden que sea acceso peatonal los días de partido, un vehículo la atropelló y ante la reacción de los pericos decidió acelerar llevándose por delante a otras 16 personas.

Una vez dada de alta, I.G. pudo dar su testimonio: "Me encuentro mal, la verdad, estoy intentando recuperarme físicamente, la parte mental está ahora, he pasado noches bastante duras. Sólo quería en que el foco se pusiera en que se supiese la verdad".

La mujer hizo hincapié en que las versiones que han circulado por los medios masivos de comunicación han sido confusas, donde se han publicado relatos incompletos que perjudican la verdad: "Hay que contar la verdad, y no se estaba contando. Ni somos salvajes ni somos animales, la gente estaba salvándonos. Fue un drama que se contó como no se ha contado, y aquí no hay colores, aquí hay gente herida".

Su relato continúa contando cómo la atropellaron: "De repente, y sin posibilidad alguna de reacción, me atropella un coche blanco, dejándome el brazo izquierdo completamente atrapado entre la rueda delantera derecha y el pavimento de la acera".

En cuánto al dolor físico, la víctima expresó: "Lo del hematoma que expliqué, se taponó la arteria, perdí sangre. La pierna izquierda estoy esperando a que me hagan pruebas, no la doblo bien. El brazo izquierdo, ya se vio en las fotos, es horrible, y el derecho lo tengo bien. También tengo moratones. Pero es que me pasó un coche por encima".

Doy gracias a que lo estoy contando, y gracias a la gente que me cogió por las axilas y me sacó de ahí.

Accidente en España3.jpg El auto quedó chocado frente a una reja.

Así sigue el caso

El sábado la acusada e investigada por atropellar a 17 personas fue liberada, aunque el caso sigue abierto. En este momento dos personas continúan internadas, una de ellas de gravedad.

En cuanto a las responsabilidades, Núria Parlon, la consellera d’Interior de la Generalitat, admitió que algo pudo ir mal: "Será la justicia la que determine qué falló durante el dispositivo"; de esta manera mencionó que el protocolo de seguridad y movilidad en días de partido no es cosa solo de Interior, sino que se pacta con el Ayuntamiento de Cornellà y el propio Espanyol.

Por su lado, desde la policía española negaron tajantemente que se hubiese producido algún error de planificiación; por lo tanto, todo indicaría que el llegado de justicia demorará en llegar teniendo en cuenta todas las voces que se tendrán que expresar al respecto.