Los viejos hinchas de Huracán Las Heras saben aplicar muy bien un viejo axioma: "sin no se sufre, no es el Globito", respecto al estilo sacrificado y tenaz del equipo. Y la segunda fecha del Torneo Federal A no fue la excepción. Frente a Estudiantes de San Luis el festejo fue especial, para el fanático, y para plantel todo.