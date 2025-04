"El crecimiento de una institución pasa por la infraestructura. Cuando llegué en 2014 no teníamos un comedor. Es algo por lo que insistí yo. Es clave la infraestructura para el desarrollo del club, nuestra idea general apunta a esto", completó el presidente de Racing.

Sobre su mirada, explicó: "Tuve la posibilidad durante muchos años en Europa de ver varios clubes de los que tenemos que copiar algunas cosas. Cuando llegamos tuvimos que solucionar el campo de juego, nos encontramos con que se regaba con agua del foso. Tuvimos que llevar un geólogo, hacer estudios para poder mejorarlo y que esté en las condiciones actuales".

"El predio de Ezeiza no sabemos si va a ser lo suficientemente funcional. Nos estamos volviendo a plantear el proyecto. Antes de fin de año vamos a tener el predio que soñamos. Estaba planificado un predio sin hablar con utileros, médicos, prensa... hicimos esas reuniones y hoy estamos volviendo a evaluar ese proyecto", sumó.

Diego Milito no se mete en lo estrictamente futbolístico

Sobre su rol bien definido, Milito soltó: "Trato de no meterme en lo futbolístico, porque hay profesionales que trabajan muy bien. Cuando puedo hablar con ellos, lo hago y me consultan. Tengo muchas cosas que abarcar. Soy muy respetuoso de los roles".

"Nosotros tenemos un gran sueño con la Libertadores. Es una copa tan ansiada, pero no quiere decir que no compitamos en el torneo local. No hay plantel que aguante a tantas lesiones, no hay que perder de vista eso. Es difícil competir cuando tenés tantos lesionados", sentenció el presidente de Racing.