Sin embargo, la dirigencia decidió despedir a Erik ten Hag en una decisión sorprendente ya que el entrenador solo había disputado dos partidos oficiales. Es así que fue necesario salir al mercado a buscar un técnico que tenga la filosofía del equipo alemán y que pueda sumarse de manera urgente.

Finalmente la danza de nombres terminó cuando se oficializó la llegada de Kasper Hjulmand, de 53 años, quien ya está al mando del Bayer Leverkusen y se prepara para debutar el próximo viernes frente el Eintracht Frankfurt por el torneo doméstico.

El entrenador danés dirigió a la Selección nacional de su país y en la temporada 2014/15 estuvo como técnico del Maguncia 05 (fue su única experiencia fuera de Dinamarca). Su CV se completa con el Lyngby (2008 - 2008) y el FC Nordsjælland (2011 - 2014 y 2016 - 2019).

Equi Fernández tendrá la posibilidad de ser titular mientras que Palacios y Echeverri están convocados con la Selección argentina, por lo tanto, llegarán 24 horas antes del partido del viernes. De esta manera dependerá del técnico si decide formarlos en el primer equipo teniendo en cuenta que no tendrán tiempo de trabajo juntos, sin embargo, el mediocampista es titular del equipo alemán.

Kasper Hjulmand El danés fue el elegido por el Bayer Leverkusen.

La palabra del nuevo técnico

Simon Rolfes, director general deportivo del Bayer 04, expresó su alegría con la llegada del entrenador danés: "Estamos muy contentos con la llegada de Kasper Hjulmand, cuyo trabajo hemos seguido de cerca durante mucho tiempo".

"Durante varios años, su segundo entrenador en la selección danesa, Ismael Camenforte, también trabajó con nosotros. De hecho, fue Kasper quien nos recomendó personalmente a Ismael en su momento. Por lo tanto, conocemos al detalle su metodología de entrenamiento en nuestro club y Kasper también conoce muy bien nuestro club desde hace años", explicó el dirigente.

Por su lado, el DT elegido por el Bayer Leverkusen declaró: "Siempre he considerado al Bayer 04 un club muy bien gestionado, perfectamente estructurado y muy ambicioso. Esta impresión se ha confirmado en los últimos días".

"Es un honor que hayan confiado en mí para un equipo así. La terea me motiva mucho, después de los grandes éxitos del pasado, ahora puedo dar forma al futuro del Bayer 04 Leverkusen con jugadores consolidados y otros nuevos y prometedores", concluyó.