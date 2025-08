"No me dí cuenta que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, fue por defender a nuestro equipo y al club que amo. Nada más", completó el agresor de Luis Ventura en su relato.

Continuando con su defensa, añadió: "Soy hincha y socio. Ingresé a la cancha porque vi que entre cinco le estaban pegando a nuestro arquero, vi que el alambrado estaba caído y me metí. Lo vi con una silla, me lo crucé de frente y pensé que me iba a pegar".

"No practiqué ni soy boxeador. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan. Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde", sumó.

"Luis Ventura":

Porque fue agredido durante el partido de Victoriano Arenas contra Central Ballester pic.twitter.com/2fhJllz0Os — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 27, 2025

Para finalizar, quien dejó tendido en el piso a Luis Ventura sentenció: "Le pegué a una persona a la que no le tenía que pegar. Yo no conozco a los dirigentes ni sé cómo se maneja el club, yo voy a ver el partido y si gana o pierde me da lo mismo porque lo sigo desde chiquito al club".