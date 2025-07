El tajante comunicado de Victoriano Arenas tras la brutal agresión: los jugadores "sufrieron cortes y golpes"

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue golpeado por uno de los hinchas que ingresó al campo de juego. Ventura tuvo que ser asistido en una clínica y no pudo asistir a la entrega de los Premios Martín Fierro.

Este lunes, el club del Sur del Gran Buenos Aires emitió un comunicado en el que informó que Ventura estuvo internado y le realizaron estudios “luego de ser agredido dentro de la cancha por una persona no identificada”.

Embed - Victoriano Arenas on Instagram: "El Club Atlético Victoriano Arenas lamenta y repudia los hechos de violencia sufridos por su plantel profesional y cuerpo técnico, al finalizar el partido frente a Central Ballester, por la 19° fecha del torneo de Primera "C". Los jugadores Matías Gómez, Joaquín Rodríguez, Federico Ulayar y Facundo Ruíz Díaz (fotos adjuntas en su respectivo orden) sufrieron cortes y golpes, fueron atendidos en distintos nosocomios, encontrándose en estos momentos en recuperación en sus domicilios. Por su parte, nuestro manager Luis Ventura continua internado a la espera de los resultados de los estudios realizados, luego de ser agredido dentro de la cancha por una persona no identificada. Las imágenes viralizadas de los hechos nos eximen de mayores explicaciones. Nuestra institución ya está realizando las denuncias y descargos correspondientes en los organismos que corresponde. Agradecemos la gestión de las autoridades del A.Pre.Vi.De, Guillermo Cimadevila y el personal a su cargo, quienes estuvieron acompañando a nuestra delegación en todo momento. Además agradecemos las distintas muestras de solidaridad de todo el mundo del fútbol: dirigentes, jugadores, árbitros."