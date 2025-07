Sofía Gonet En febrero, Sofía Gonet viajó a Tailandia y conoció White Temple, Chiang Rai. Imagen: Instagram

“Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, expresó La Reini, además de contar otros detalles escabrosos de la relación con su expareja.

La respuesta de Homero Pettinato a Sofía Gonet

Poco tiempo después del video que publicó Sofía Gonet en sus redes sociales, Homero Pettinato compartió un video en sus historias de Instagram ironizando la situación. Tras días de recibir hate (odio) en internet, Homero hizo un descargo durante su programa en Olga, "Sería Increíble".

“No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna. Estoy bastante bien. A mí lo que me pasa con esto, como para dar una respuesta y no después que no salí en todos los programas de chimentos, primero nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé o que amo o que quiero, que fue parte de mi vida”, comentó Homero.

“O sea, persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola. Me parece una persona increíble. Nos despedimos en buenos términos, nos despedimos bien y después, por razones que yo realmente desconozco, decidió hacer este video hablando pestes de mí. Con lo cual tengo ahora un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento”, agregó.