Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un futbolista de tan solo 15 años

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia", manifestó la publicación.

Desde San Lorenzo garantizaron que se encuentra a disposición de la familia: "El Club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen".

Siempre estarás en nuestros corazones.

El agradecimiento de Valentino a la familia de San Lorenzo

El joven de 15 años luchó contra una enfermedad durante bastante tiempo, pero siempre se mostró agradecido por lo realizado por San Lorenzo, fue así que el periodista Federico Giannetti subió un mensaje que había enviado el joven tiempo atrás donde se expresó sobre el apoyo de sus compañeros y del resto de los empleados del club.

"Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia", había dicho Valentino Guzmán Zanni.