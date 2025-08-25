San Lorenzo está de duelo.

San Lorenzo está de duelo.

San Lorenzo despidió en sus redes sociales a Valentino Guzmán Zanni, jugador de las inferiores del club, que falleció con tan solo 15 años tras luchar durante mucho tiempo contra una dura enfermedad. El joven se desempeñaba en la octava división del Ciclón; el club dispuso tres días de duelo.

En medio de la trágica noticia el periodista Federico Giannetti, creador de Proyecto Boedo, compartió unas tiernas palabras que había expresado el joven días atrás donde manifestó todo el amor que le tiene a San Lorenzo.

Valentino Guzmán Zanni
El joven de 15 a&ntilde;os jugaba de lateral derecho.

El joven de 15 años jugaba de lateral derecho.

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un futbolista de tan solo 15 años

El fútbol argentino y San Lorenzo se despertaron con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni y desde las redes social del club de Boedo despidieron al jugador de inferiores que se desempeñaba como lateral derecho.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia", manifestó la publicación.

Desde San Lorenzo garantizaron que se encuentra a disposición de la familia: "El Club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen".

Siempre estarás en nuestros corazones. Siempre estarás en nuestros corazones.

Comunicado en San Lorenzo
El comunicado del fallecimiento del jugador de San Lorenzo.

El comunicado del fallecimiento del jugador de San Lorenzo.

El agradecimiento de Valentino a la familia de San Lorenzo

El joven de 15 años luchó contra una enfermedad durante bastante tiempo, pero siempre se mostró agradecido por lo realizado por San Lorenzo, fue así que el periodista Federico Giannetti subió un mensaje que había enviado el joven tiempo atrás donde se expresó sobre el apoyo de sus compañeros y del resto de los empleados del club.

"Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia", había dicho Valentino Guzmán Zanni.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas