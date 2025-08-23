Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Desde Europa ofrecieron 4.5 millones de dólares por un jugador de Boca que está a préstamo en otro equipo

Desde el Viejo Continente posaron sus ojos en el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca. Ahora, la oferta se analizará entre los dos clubes

Fabián Salamone
Desde el Xeneize evaluarán la oferta.

Sin lugar en Boca, donde no tuvo las chances esperadas en el primer equipo, Vicente Taborda aterrizó en Platense. Tan buena ha sido su performance en el Calamar que desde el fútbol europeo posaron sus ojos en él. Y lo quieren cuanto antes.

Luego de ser campeón del torneo Apertura de la Liga Profesional, el hombre de 24 años se encuentra ante la posibilidad de emigrar al Viejo Continente.

Vicente Taborda.jpg
Vicente Taborda, cuyo pase pertenece a Boca, fue figura en el equipo de Platense que gritó campeón.

Taborda se encuentra a préstamo en Platense y, pese a que Boca contaba con una cláusula de Repesca, decidió dejarlo en el elenco de Vicente López hasta el final de la temporada. Es por esto que la oferta formal que llegó desde el Panatinaikos de Grecia, deberá ser analizada en conjunto por ambos clubes.

Atento Boca, desde Grecia buscan a Taborda

El elenco del sureste de Europa ofertó 4.5 millones de dólares por el 80% del pase del futbolista. La oferta fue recibida en las oficinas del Calamar, pero existe un importante inconveniente que impide la venta directa: el pase del jugador le pertenece a Boca.

Para concretar la venta, Platense deberá negociar con sus pares del Xeneize una opción de compra por el futbolista, quien se encuentra a préstamo hasta el 31 de dieciembre de este mismo año.

La relación entre ambas instituciones es buena, y por este motivo se podría concretar la llegada definitiva de Taborda y su venta al Panathinaikos. El interés del equipo de la primera división de Grecia refleja el gran presente del futbolista, quien fue una de las figuras claves del equipo que conquistó el primer título en la historia del club.

En la última temporada, el mediocampista de 24 años tuvo una participación destacada con la camiseta marrón de Platense: disputó 23 encuentros, en los que convirtió seis goles y sumó una asistencia, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo.

Con su visión de juego, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el último tercio de la cancha, Taborda podría aportarle al Panathinaikos un salto de calidad en la generación ofensiva, ofreciéndole mayor creatividad y variantes en ataque para competir tanto en la liga local como en los torneos internacionales.

