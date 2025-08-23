Desde Europa ofrecieron 4.5 millones de dólares por un jugador de Boca que está a préstamo en otro equipo

Atento Boca, desde Grecia buscan a Taborda

El elenco del sureste de Europa ofertó 4.5 millones de dólares por el 80% del pase del futbolista. La oferta fue recibida en las oficinas del Calamar, pero existe un importante inconveniente que impide la venta directa: el pase del jugador le pertenece a Boca.

Para concretar la venta, Platense deberá negociar con sus pares del Xeneize una opción de compra por el futbolista, quien se encuentra a préstamo hasta el 31 de dieciembre de este mismo año.

La relación entre ambas instituciones es buena, y por este motivo se podría concretar la llegada definitiva de Taborda y su venta al Panathinaikos. El interés del equipo de la primera división de Grecia refleja el gran presente del futbolista, quien fue una de las figuras claves del equipo que conquistó el primer título en la historia del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1959328406643830943&partner=&hide_thread=false #Panathinaikos ofertó por Vicente Taborda.



Le propuso a #Boca una venta definitiva a cambio de más de US$5M, objetivos incluidos.



Al vencer el plazo de repesca de #Platense, hay que negociar con el pic.twitter.com/i6BZSYoMMi — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 23, 2025

En la última temporada, el mediocampista de 24 años tuvo una participación destacada con la camiseta marrón de Platense: disputó 23 encuentros, en los que convirtió seis goles y sumó una asistencia, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo.

Con su visión de juego, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el último tercio de la cancha, Taborda podría aportarle al Panathinaikos un salto de calidad en la generación ofensiva, ofreciéndole mayor creatividad y variantes en ataque para competir tanto en la liga local como en los torneos internacionales.