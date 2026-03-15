Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV y probables formaciones

El partido se disputará en el estadio Don León Kolbovski desde las 21, Felipe Viola será el árbitro y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y LPF Play

Juan Pablo Gobetto_ Deportivo Maipú.- Juan Pablo Gobetto, uno de los goleadores del equipo de Alexis Matteo.

El Cruzado jugará su cuarto partido en el certamen ya que arrancó con una derrota ante Agropecuario de visitante (2-1), le ganó a Atlético de Rafaela (2-1) y viene de igualar de visitante con San Martín de Tucumán (2-2). El elenco dirigido por Alexis Matteo se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.