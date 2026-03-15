Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV y probables formaciones

Tras el parate en el fútbol Argentino, Deportivo Maipú jugará este lunes de visitante ante Atlanta por la 5ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visitará este lunes a Atlanta, por la 5ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Tras el parate en el fútbol Argentino, Deportivo Maipú jugará este lunes de visitante ante Atlanta por la 5ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
El partido se disputará en el estadio Don León Kolbovski desde las 21, Felipe Viola será el árbitro y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y LPF Play
El Cruzado jugará su cuarto partido en el certamen ya que arrancó con una derrota ante Agropecuario de visitante (2-1), le ganó a Atlético de Rafaela (2-1) y viene de igualar de visitante con San Martín de Tucumán (2-2). El elenco dirigido por Alexis Matteo se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.
Atlanta viene de empatar sin goles ante Patronato y tiene 4 puntos, producto de este empate, una victoria (1-0 ante Quilmes) y una derrota frente a Colegiales (0-1).
La última vez que se enfrentaron Deportivo Maipú goleó 3 a 0 a Atlanta de visitante y se clasificó al Reducido del año pasado además lograr un boleto para la Copa Argentina 2026, donde perdió y quedó eliminado ante Deportivo Riestra.
Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone marcaron los goles del Cruzado en el encuentro que se disputó el 4 de octubre del año pasado.
En total se enfrentaron en 9 ocasiones, con 2 empates, 6 victorias del Deportivo Maipú y una de Atlanta. El 8 de septiembre de 1990 fue el primer partido oficial, por la 6ta fecha del Nacional B, y Maipú ganó 1 a 0 con gol de Daniel Gauto.
Probables Formaciones:
Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Atlanta
Árbitro:Felipe Viola
Hora: 21