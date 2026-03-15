Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV y probables formaciones

Deportivo Maipú visitará este lunes a Atlanta, por la 5ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará este lunes ante Atlanta buscando volver a ganar.

Deportivo Maipú jugará este lunes ante Atlanta buscando volver a ganar.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tras el parate en el fútbol Argentino, Deportivo Maipú jugará este lunes de visitante ante Atlanta por la 5ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

El partido se disputará en el estadio Don León Kolbovski desde las 21, Felipe Viola será el árbitro y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y LPF Play

Juan Pablo Gobetto_ Deportivo Maipú.-
Juan Pablo Gobetto, uno de los goleadores del equipo de Alexis Matteo.

Juan Pablo Gobetto, uno de los goleadores del equipo de Alexis Matteo.

El Cruzado jugará su cuarto partido en el certamen ya que arrancó con una derrota ante Agropecuario de visitante (2-1), le ganó a Atlético de Rafaela (2-1) y viene de igualar de visitante con San Martín de Tucumán (2-2). El elenco dirigido por Alexis Matteo se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.

Atlanta viene de empatar sin goles ante Patronato y tiene 4 puntos, producto de este empate, una victoria (1-0 ante Quilmes) y una derrota frente a Colegiales (0-1).

Concentrados Deportivo Maipú.

La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Atlanta

La última vez que se enfrentaron Deportivo Maipú goleó 3 a 0 a Atlanta de visitante y se clasificó al Reducido del año pasado además lograr un boleto para la Copa Argentina 2026, donde perdió y quedó eliminado ante Deportivo Riestra.

Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone marcaron los goles del Cruzado en el encuentro que se disputó el 4 de octubre del año pasado.

Embed - Atlanta 0-3 Deportivo Maipú | Primera Nacional | Fecha 34 (Zona A)

En total se enfrentaron en 9 ocasiones, con 2 empates, 6 victorias del Deportivo Maipú y una de Atlanta. El 8 de septiembre de 1990 fue el primer partido oficial, por la 6ta fecha del Nacional B, y Maipú ganó 1 a 0 con gol de Daniel Gauto.

Probables Formaciones:

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Atlanta

Árbitro:Felipe Viola

Hora: 21

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas