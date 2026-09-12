Deportivo Maipú empata 1 a 1 con Almagro por la Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 1 a 1 con Almagro, en el estadio Tres de Febrero, en un cotejo correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visita a Almagro este sábado. El Cruzado busca volver al triunfo tras dos partidos
Deportivo Maipú empata 1 a 1 con Almagro, en el estadio Tres de Febrero, en un cotejo correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.
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Mirko Bonfigli marcó la apertura del marcador para el Cruzado a los 16 minutos del primer tiempo y a los 18' Facundo de la Vega marcó el empate.
A los 15' Vera robó una pelota aprovechando la mala salida del local, se la cedió a Bonfigli, quien definió de la mejor manera y puso el 1-0 para el equipo orientado por Mariano Echeverría.
Pero tres minutos después el dueño de casa reaccionó y lo empató.