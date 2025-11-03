Deportivo Madryn dejó sin épica a Gimnasia de Jujuy y lo eliminó del Reducido en una polémica serie

De esta manera, a los 36 minutos de la primera etapa, Luis Silba (autor también del único gol en tiempo regular en la final ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza) marcó el tanto que le dio a Deportivo Madryn el boleto a semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

En dicha instancia, se medirá ante Deportivo Morón que viene de dejar en el camino a Atlanta, el Bohemio dirigido por Luis García, el ex entrenador del Deportivo Maipú.

Cómo quedaron los cruces de semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Además de la victoria de Deportivo Madryn ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, todos los cruces de cuartos de final se definieron y determinaron a los vencedores que avanzaron a la siguiente instancia del Reducido de la Primera Nacional.

Estudiantes de Río Cuarto venció a Gimnasia y Tiro de Salta y se enfrentará en semifinales a Estudiantes de Caseros, verdugo de Tristán Suárez. De esta manera, las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: