primera nacional

Deportivo Madryn dejó sin épica a Gimnasia de Jujuy y lo eliminó del Reducido en una polémica serie

Tras la polémica instancia de ida, donde por presuntas amenazas a Comesaña se le dio por ganado el encuentro a Deportivo Madryn por 3 a 0, finalmente Gimnasia de Jujuy no pudo imponerse en la vuelta y quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Deportivo Madryn venció a Gimnasia de Jujuy por 1 a 0 y avanzó a semifinales del Reducido de la Primera Nacional. La serie terminó 0-4 en contra del elenco jujeño luego de la polémica decisión que tomó el Tribunal de Disciplina respecto de la instancia de ida, donde la entidad le dio por perdido el encuentro a Gimnasia por presuntas amenazas de la dirigencia hacia el árbitro Lucas Comesaña en el Estadio 23 de Agosto.

En la vuelta, en el Abel Sastre, Deportivo Madryn ahogó la épica que pretendía Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 0-3 abajo difícil de remontar. Luis Silba fue el autor del único tanto del partido que le dio el boleto a semifinales al combinado dirigido por el Tano Gracián.

madryn gim y esgrima de jujuy
El equipo jujeño arriesgó lo necesario para ir a buscar un resultado por de más adverso. Con tres delanteros de área, Matías Módolo pensó un esquema ultra ofensivo que franqueara la valla de Deportivo Madryn. Sin embargo, el conjunto del norte terminó dejando espacios que fueron aprovechados por el equipo patagónico.

De esta manera, a los 36 minutos de la primera etapa, Luis Silba (autor también del único gol en tiempo regular en la final ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza) marcó el tanto que le dio a Deportivo Madryn el boleto a semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

En dicha instancia, se medirá ante Deportivo Morón que viene de dejar en el camino a Atlanta, el Bohemio dirigido por Luis García, el ex entrenador del Deportivo Maipú.

Cómo quedaron los cruces de semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Además de la victoria de Deportivo Madryn ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, todos los cruces de cuartos de final se definieron y determinaron a los vencedores que avanzaron a la siguiente instancia del Reducido de la Primera Nacional.

Estudiantes de Río Cuarto venció a Gimnasia y Tiro de Salta y se enfrentará en semifinales a Estudiantes de Caseros, verdugo de Tristán Suárez. De esta manera, las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera:

  • Deportivo Madryn vs Deportivo Morón
  • Estudiantes de Río Cuarto vs Estudiantes de Caseros

