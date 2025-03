Darío Alaniz y el gran triunfo de Gutiérrez Sport Club ante el Atlético San Martín: "Fue un partido atípico en esta categoría"

"Cuando pasamos a ganar por 5 a 4 me senté, lo disfruté y no grité más. Fue algo loco y nunca pensamos que iba a salir un partido de esta manera. Ni en el fútbol europeo se ve". "Cuando pasamos a ganar por 5 a 4 me senté, lo disfruté y no grité más. Fue algo loco y nunca pensamos que iba a salir un partido de esta manera. Ni en el fútbol europeo se ve".

Con respecto al doblete de Nicolás Alí que con dos tiros libres le dio la victoria al Celeste cuando perdía 4 a 3, ironizó: "Seguramente Nico Alí deber haber visto los videos míos cuando le pegaba (risas). Nosotros sabemos como le pega, él tiene mucha confianza y lo más importante es la personalidad porque no era el ejecutante designado y agarró la pelota y pateó".

"Este equipo tiene entrega, sacrificio, personalidad, no baja nunca los brazos. Vamos a ir a jugar de igual a igual a todos los campos de juego. Tenemos jugadores que todavía no los habilitan, pero nos aferramos a la idea de que en cada partido se deja la vida", afirmó el Lechuga sobre las virtudes de su equipo.