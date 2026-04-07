Daniel Vila y el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: "Es un sueño y un desafío a la vez"

Vila, ansioso por el debut ante Bolívar, resaltó: "Todo esto lo hemos logrado entre un grupo de dirigentes y un grupo de socios, porque esto no se hace de manera individual, se hace de manera colectiva. El fútbol es un deporte colectivo y como tal hay que tratarlo. Entonces, por supuesto que nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy contentos, además del crecimiento institucional que ha tenido Independiente. Nos sentimos orgullosos de haber recuperado la Ciudad Deportiva, porque más allá de los logros deportivos de los que estábamos hablando están también los logros institucionales, edilicios y de infraestructura. Y bueno, yo creo que Independiente ha iniciado un camino virtuoso que pueda ser que no se interrumpa. Va a depender mucho de la dirigencia, pero más que nada de los socios".

Las exigencias de Conmebol y el Duende que siempre está

Además de celebrar los éxitos deportivos y de infraestructura, Vila instó a los hinchas a cumplir estrictamente con las normas de la CONMEBOL para evitar sanciones severas en el Estadio Malvinas Argentinas.

"El club subió una serie de recomendaciones que no son impuestas por el club, son impuestas por CONMEBOL y en ese sentido, CONMEBOL es muy estricto. Y si estamos jugando un torneo, el más profesional de América, seguramente hay que respetar las normas que ponen los organizadores del torneo. Entonces yo le pido al público que hoy respete las normas y que seamos muy rigurosos , porque las sanciones son muy severas y caen sobre la institución. Entonces, si queremos ser Independiente, bueno, respetemos las normas", destacó Vila en un mensaje a los hinchas de la Lepra.

Por último, respecto del Duende que ha sido un talismán de los grandes logros del conjunto azul, Vila admitió: "Ese no falla, está siempre presente. Está por acá en el bosque. Está de local. Está en el Parque. Seguramente se va a hacer presente hoy también"