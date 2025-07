Daniel Vila a fondo: el regreso de Arce, las palabras de Villa, sus expectativas y la campaña Refugio Azul

Para comenzar, el máximo directivo de la Lepra expresó: "Estoy muy contento por este inicio de la segunda parte del año. La llegada de Alex Arce viene a cerrar una ilusión que tenía tanto la dirigencia como el hincha de Independiente Rivadavia. Que se haya quedado Sebastián Villa, pese a tener oferta de otros clubes y países, hace que estemos muy ilusionados. De acuerdo a los antecedentes que cada uno tiene, vamos a tener una delantera verdaderamente poderosa".

futbol-independiente rivadavia-presentacion-refuerzos-conferencia de prensa.jpeg Independiente Rivadavia oficializó a sus refuerzos.

Sobre las palabras de Villa, quien aseguró que lo consideraba como un padre, respondió: "Independiente Rivadavia tiene una cosa distinta, genera algo diferente. Genera un vínculo con la gente diferente. Es casi mágico, místico. Eso no pasa desapercibido para los jugadores y a ellos les pasa lo mismo".

"Esto hace que Alex Arce, quien hoy está convocado a la Selección de su país y jugó Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa con Liga de Quito, decida volver en su mejor momento. Esto para nosotros es muy importante porque habla de este vínculo afectivo que genera el club", completó Daniel Vila.

Más del presidente de Independiente Rivadavia

En cuanto a sus expectativas para Independiente Rivadavia de cara al segundo semestre del año, contó: "El año pasado fue nuestro primer año en la Liga Profesional. Fue un año duro, difícil... tuvimos que aprender y hacer muchos trabajos. El club no estaba preparado, ya que la Liga Profesional tiene muchos requisitos y requerimientos. Pero lo logramos y empezamos un poco más tranquilos el 2025".

Embed - Daniel Vila habló con Ovación tras los anuncios de Independiente Rivadavia

"Ya no estamos permanentemente mirando la bendita tabla de los promedios, sino que estamos aspirando a un poco más: a entrar a alguna Copa. Hoy estamos a un gol de diferencia de entrar a puestos de Copa Sudamericana", sumó el presidente de la Lepra.

Para culminar, dejó claro cuál es el objetivo del Azul de aquí a lo que resta de la temporada: "Reforzando el plantel como lo hemos hecho, tenemos aspiraciones legítimas de ilusionarnos. Después la cancha y los jugadores hablarán, pero por lo menos tenemos la posibilidad de ilusionarnos con este Independiente Rivadavia 2025".

Qué dijo sobre la campaña Refugio Azul

Antes de despedirse, Daniel Vila resaltó la campaña Refugio Azul, la cual tomó forma en los últimos días: "El miércoles pasado estábamos en Buenos Aires con mi señora y me hizo el comentario sobre lo mal que la estaría pasando la gente en situación de calle. Ese mismo día, después del mediodía, me fui a Rosario para el partido de Copa Argentina. Allí mi hijo Agustín me hizo el mismo comentario".

Daniel-Vila-2.jpg Daniel Vila habló del presente del club y, también, sobre la campaña Refugio Azul. La misma entrará en vigencia durante los próximos días.

"Estando en la cancha se nos ocurrió la idea de abrir el club, por lo menos a la gente que podamos albergar. Recibirlos de noche, darle lugar para que puedan acercarse, le damos la cena y a la mañana le damos un desayuno. A la noche vuelven nuevamente", agregó.

Sobre el apoyo que recibió, Daniel Vila destacó: "Esto lo planeamos junto con el Intendente de la Ciudad de Mendoza, quien nos dio todo el apoyo y el visto bueno para seguir para adelante. Lo estaremos poniendo en funcionamiento la semana que viene".

"Creo que es el granito de arena que Independiente Rivadavia le puede aportar a la sociedad y estamos muy orgullosos de hacerlo", sentenció el presidente de la Lepra.