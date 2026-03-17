Damián Ayude dejó de ser el DT de San Lorenzo: quiénes son los candidatos a remplazarlo

Damián Ayude dirigió 29 encuentros en total, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas y es el séptimo equipo que se queda sin DT en este Torneo Apertura.

Los DT despedidos en el Torneo Apertura 2026

Daniel Oldrá - Instituto

Eduardo Domínguez - Estudiantes

Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s

Marcelo Gallardo - River Plate

Hugo Colace - Atlético Tucumán

Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto

Damián Ayude - San Lorenzo

Guillermo Farré - Aldosivi

Los candidatos a remplazar a Damián Ayude en San Lorenzo

Mientras algunos sueñan con Marcelo Gallardo, recientemente desvinculado de River, pero lejos del alcance en lo económico, los dos principales candidatos a dirigir a San Lorenzo son Hernán Crespo y Néstor Gorosito.

Crespo acaba de dejar el San Pablo de Brasil y está interesado en volver al fútbol argentino, mientras que Pipo Gorosito tuvo 3 pasos como jugador en el Ciclón y más de una vez estuvo entre los candidatos a dirigirlo aunque solo lo hizo entre 2002 y 2004 con un saldo de 42 partidos jugados 19 ganados, 12 empatados y 11 perdidos.

Otro nombre que suena es el de Ariel Holan.