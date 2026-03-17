Damián Ayude dejó de ser el DT de San Lorenzo: quiénes son los candidatos a remplazarlo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo luego de la dura derrota ante Defensa y Justicia (5-2) en el Nuevo Gasómetro y comenzaron inmediatamente las especulaciones sobre quien será su remplazante.
Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo y comenzaron inmediatamente las especulaciones sobre quien será su remplazante.
Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo luego de la dura derrota ante Defensa y Justicia (5-2) en el Nuevo Gasómetro y comenzaron inmediatamente las especulaciones sobre quien será su remplazante.
El ciclo de Ayude, quien ya estaba en el Ciclón como coordinador de la reserva, había comenzado en junio de 2025, cuando asumió la tarea de reemplazar a Miguel Ángel Russo cuando se fue a Boca y la decisión la tomó Sergio Constantino, con quien hace poco más de un mes había acordado la renovación de su contrato.
San Lorenzo lleva 4 partidos sin victorias, está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y el próximo jueves conocerá a sus rivales en la próxima Copa Sudamericana.
Damián Ayude dirigió 29 encuentros en total, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas y es el séptimo equipo que se queda sin DT en este Torneo Apertura.
Mientras algunos sueñan con Marcelo Gallardo, recientemente desvinculado de River, pero lejos del alcance en lo económico, los dos principales candidatos a dirigir a San Lorenzo son Hernán Crespo y Néstor Gorosito.
Crespo acaba de dejar el San Pablo de Brasil y está interesado en volver al fútbol argentino, mientras que Pipo Gorosito tuvo 3 pasos como jugador en el Ciclón y más de una vez estuvo entre los candidatos a dirigirlo aunque solo lo hizo entre 2002 y 2004 con un saldo de 42 partidos jugados 19 ganados, 12 empatados y 11 perdidos.
Otro nombre que suena es el de Ariel Holan.